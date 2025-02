ロックバンド・サザンオールスターズの10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録される楽曲「夢の宇宙旅行」が、17日より全国ラジオでオンエア解禁となった。『THANK YOU SO MUCH』は、3月19日にリリースされるサザンオールスターズの16枚目となるオリジナルアルバム。21ヶ月以上をかけて制作され、サザンオールスターズがいま持てるすべての力を注ぎ込んだという全14曲が収録される。

同アルバムから収録曲の「夢の宇宙旅行」が、17日より全国のラジオにてオンエア解禁となった。軽やかでポップなメロディが弾けるグラムロックナンバーに仕上がっており、何気ない日常のなかで子どものときに描いた夢を想起させる歌詞がサウンドに心地よくハマり、聴いている人の心を弾ませるナンバーとなっている。桑田佳祐が胸に抱く、欧米のグラムロックやパワーポップへの憧れとリスペクトが詰まっており、47年というキャリアのなかでさまざまなジャンルの楽曲に果敢に挑戦し、音楽人生を歩んだ桑田とサザンオールスターズならでの楽曲となっている。バンドのメンバーが出演するユニクロのテレビCMのタイアップ曲でもある同曲は、桑田のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(TOKYO FM系)で昨年末に初オンエアされると大きな反響を呼んだ。フル音源は同ラジオでしか聴くことができなかったが、多くの反響と要望を受けたこともあり、アルバムリリースを約1ヶ月後に控えるタイミングにて全国のラジオ局でもフルバージョンの音源が解禁されることとなった。サザンオールスターズは現在、全国13ヶ所26公演を巡るアリーナ&ドームツアーを開催中。『THANK YOU SO MUCH』のリリースを控え、楽曲のタイアップ起用、多数のメディア露出、夏フェスへの大トリ出演など精力的な活動をみせている。