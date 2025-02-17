¡Ö»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¢¤é¥Õ¥·¥®¡×88ºÐÂçÊªÇÐÍ¥¤Î¡È¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡ÉÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ö¤³¤ìÀ¨¤¤¹¥¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ºêÅØ¡Ê88¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï¡Ö»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¯¥Î¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡£13Ç¯Á°¤«¤éÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öµ¤ÃÑ¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ºÇ½é¤Ï¾Ã¤»¤ë¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¿ôÇ¯¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢¤ó¡ª¡©Çò»æ¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ê10ÊÇ¤Û¤É¡Ë¸«»ö¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤»¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¥á¥â¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¡¢¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖÀèÆü¡¢¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ë24»þ´ÖÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌá¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¢¤é¥Õ¥·¥®¡¢Á¯ÌÀ¤ËÁÉ¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ä¤Ï¤êÂç¤·¤¿¥á¥â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤â¤·¾Ã¤¨¤¿¤é¤Þ¤¿Îä¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Î¢µ»¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Î¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ìÀ¨¤¤¹¥¤¡×¡Ö»³粼ÅØ¤µ¤ó¤Î¥¢¥é¥Õ¥·¥®¡Ä¤È¸À¤¦É½¸½¤¬²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¡×¡Ö»³粼¤µ¤ó¤Î¥á¥â¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£