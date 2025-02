癒やしのスイーツセット！北海道・柳月「柳月・春の白樺便」

北海道・柳月は「柳月・春の白樺便」を発売!

北海道・柳月は「柳月・春の白樺便」を発売します。

こちらは、お手頃価格の1セット3,400円。

可愛い白樺段ボールに、お菓子をぎっしりと詰めたシンプル梱包。

さらにお得な送料無料で、2025年2月19日(水)より5日間限定で販売します。

「柳月・春の白樺便」は、個性豊かな7種のスイーツセット。

この春の完全新作「バターラムレット」と春限定スイーツ、人気銘菓を織り交ぜました。

柳月・春の白樺便

1. 春の新作:バターラムレット×4個

「バターラムレット」は、芳醇で華やかなラムレーズンバターの香りを楽しむ春の新作。

柳月特製のラムレーズンバター餡としっとりとしたバター生地を合わせました。

特にこだわったのは、特製のラムレーズンバター餡づくりです。

北海道産バター餡に、あえて刻んだラムレーズンを入れることで、ラムレーズンの香りが餡に溶け込み、より芳醇な味わいに仕上がっています。

華やかなラムレーズンの香りは、紅茶との相性もぴったり。

春の癒やしのひとときを楽しめます。

バターラムレット

2. 春限定:三方六の小割 いちご×1箱(5本入)

柳月の代表銘菓「三方六」の春限定品、小さくて可愛い苺バウムクーヘンです。

苺の甘酸っぱい香りを練り込んだ、しっとりとクリーミーな味わい。

三方六の小割 いちご

3. 春限定:春の桜せん(2枚入)×3袋

お茶うけにもぴったりな、甘じょっぱい桜せんべい。

食べ応えのあるバリバリ食感が毎年人気です。

春の桜せん

4. 春限定:お抹茶ドラサン×2個

抹茶クリームと柳月特製小豆つぶ餡の組み合わせ。

しっとりモチモチの生地と相性抜群です。

お抹茶ドラサン

5. 冬限定:恋チョコドラサン×2個

濃厚なチョコの味わいを楽しむ、冬限定スイーツです。

チョコクリーム&チョコガナッシュのダブルチョコサンド。

恋チョコドラサン

6. あんバタサン×4個

十勝小豆や発酵バターなど、北海道素材を凝縮した柳月特製のサブレサンド。

あんとバターのマリアージュが美味しい北海道の新定番土産です。

あんバタサン

7. 十勝この実×4個

くるみ、松の実、かぼちゃの種、3種の木の実が香ばしい!

しっとりとしたバターフィナンシェと木の実の食感がくせになる美味しさです。

十勝この実

「柳月・春の白樺便」は、送料無料でお手頃価格の3,400円(税込)。

春の家族団らんにもぴったり、北海道スイーツを満喫したい方にもおすすめです。

