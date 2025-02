ウェスティンホテル横浜にて、北海道の恵みを贅沢に使った、春の極上ブッフェを開催。

北海道産生クリームを使ったデザートビュッフェや北海道クラフトビールなどが登場し、ホテル3階「ブラッスリー・デュ・ケ」を彩ります☆

ウェスティンホテル横浜「ブラッスリー・デュ・ケ」北海道の恵みと春のデザートブッフェ

期間:2025年3月1日(土)より順次

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」の3階「ブラッスリー・デュ・ケ」にて、各種メニュープロモーションを展開。

2025年3月1日より、北海道の厳選食材をふんだんに使用したデザートブッフェやランチブッフェなどを開催します!

北海道の雄大な自然が育んだ食材と、神奈川県産の食材を贅沢に使用した特別なメニュープランが登場し、春だけの特別な美食体験が可能。

北海道産のクリームやチーズを使用した春のデザートブッフェでは、濃厚で奥深い味わいのスイーツを用意します。

「ハーバー・ディライト」ランチブッフェでは、北海道と地元神奈川の食材が融合した料理を提供。

さらに、北海道のクラフトビールも登場し、港町・横浜の洗練された空間で食の魅力を存分に堪能できる内容です☆

北海道の恵みと春のデザートブッフェ

期間:2025年3月17日(月)〜5月25日(日)

時間:15:00〜17:00(L.O. 16:30)

料金:大人 6,200円(税・サ込)、お子さま(4歳〜12歳)3,100円(税・サ込)

予約:045-577-0870(レストラン予約 10:00〜19:00)、Webサイト

※桜スイーツは2025年3月17日(月)〜4月25日(金)までの期間限定

※2025年5月2日(金)〜5月6日(火)までの期間はゴールデンウィークブッフェの開催となり、デザートブッフェの開催はありません

「北海道の恵みと春のデザートブッフェ」には、北海道の豊かな自然が育む、上質なクリームやチーズをふんだんに使ったメニューが多数。

生クリームをたっぷり使った苺のショートケーキや濃厚なベイクドチーズケーキなど、北海道ならではな奥深い味わいのスイーツが堪能できます!

ペストリーシェフが繊細な技で仕上げた逸品の数々を、心ゆくまで楽しめる内容です。

また、スイーツに加えてカレーやパスタなどのセイボリーメニューも充実し、飽きのこないラインナップを用意。

さらに、2025年3月17日〜4月25日までは、春の訪れを感じる桜フレーバーのスイーツも期間限定で登場します☆

洗練された空間で、北海道の恵みが織りなす至福の味わいが堪能できるブッフェです!

ハーバー・ディライト- 北海道と神奈川の恵みを味わうランチブッフェ

期間:

セミブッフェ(平日)2025年3月3日(月)〜5月23日(金)

フルブッフェ(土日祝)2025年3月1日(土)〜5月25日(日)

時間:

平日 11:30〜14:30(L.O. 14:00)

土日祝(90分制)12:00〜13:30、14:00〜15:30(L.O. 15:00)

料金:

平日(セミブッフェ)大人 6,400円(税・サ込)、お子さま(4〜12歳)3,200円(税・サ込)

土日祝(フルブッフェ)大人 7,500円(税・サ込)、お子さま(4〜12歳)3,750円(税・サ込)

北海道と神奈川の厳選食材を贅沢に使用した美食のブッフェ「ハーバー・ディライト - 北海道と神奈川の恵みを味わうランチブッフェ」も開催。

平日は前菜とデザートをブッフェスタイルで、メインディッシュは6種類から選べる「セミブッフェスタイル」で提供します。

北海道直送の新鮮な魚介を使ったブイヤベースや、帯広名物の豚丼をアレンジしたポークドリアなど、シェフの創意あふれるメニューを堪能。

また、週末・祝日は前菜・メイン・デザートのすべてを好きなだけ楽しめる「フルブッフェ」形式での提供です!

三崎港直送の鮮魚を使ったカルパッチョをはじめ、北海道のスープカレーや贅沢な海鮮丼、蟹を加えた石狩鍋など多彩なメニューを楽しめます。

さらに、平日・休日ともデザートには、上質な甘みを堪能できる逸品を用意。

北海道産のチーズや乳製品を生かした「キウイと北海道マスカルポーネのクリーム」や、小田原紅茶と北海道クリームの「クレームブリュレ」などが味わえます☆

そして、2025年3月17日〜2025年4月25日までは春の訪れを感じる桜フレーバーのスイーツも登場し、季節を感じられる内容です!

ゴールデンウィークブッフェ

期間:2025年5月2日(金)〜2025年5月6日(火)

時間:

ランチ(90分制)1)12:00〜13:30、2)14:00〜15:30(L.O. 15:00)

ディナー(120分制)1)17:30 または 18:00、2)20:00 または 20:30

料金:

ランチ 大人 8,000円(税・サ込)、お子さま(4〜12歳)4,000円(税・サ込)

ディナー 大人 9,600円(税・サ込)、お子さま(4〜12歳)4,800円(税・サ込)

予約:045-577-0870(レストラン予約 10:00〜19:00)、Webサイト

※ランチは2025年5月2日(金)〜5月6日(火)、ディナーは2025年5月2日(金)〜5月5日(月)の開催

ゴールデンウィーク期間はランチ・ディナーともに、国産牛のローストビーフやアイスクリームステーションなどを取り入れた豪華なフルブッフェを期間限定で提供。

家族や友人とともに洗練された港町・横浜の空間で、北海道と神奈川が織りなす美食のひとときを堪能できます☆

季節限定ディナーコース&デザートトローリー

期間:2025年3月1日(土)〜5月25日(日)

時間:17:30〜22:00

料金:

3品コース 6,000円(税・サ込)前菜・メイン・デザートトローリー付き

4品コース 9,000円(税・サ込)前菜・スープ・メイン・デザートトローリー付き

予約:045-577-0870 ( レストラン予約 10:00〜19:00)、Webサイト

北海道と神奈川の恵みを味わう、季節限定のディナーコースも登場。

シェフ厳選の食材を使用し、それぞれの魅力を最大限に引き出した一皿が楽しめます!

メインディッシュには、北海道直送の鮮魚を使用したブイヤベースや帯広名物の豚丼をアレンジしたポークドリアなど、北海道の味覚を取り入れた料理を用意。

デザートは、各テーブルを巡るデザートトローリーサービスから、好みの一皿を選ぶスタイルです。

北海道産クリームチーズを使用したタルトやクリームブリュレ、マカロン&ミニスイーツの盛り合わせの3種類から選択できます☆

また、2025年3月17日〜2025年4月25日はタルトが桜フレーバーに変わり、春ならではの味わいに!

北海道と神奈川の豊かな食材を贅沢に使用した、ここでしか味わえない特別なディナーです。

北海道地ビールセレクション

提供期間:2025年3月1日(土)〜5月25日(金)

提供時間:ランチ 11:30〜14:30、ディナー 17:30〜22:00

ラインナップ:

小樽麦酒 オタルエール 1,300円

小樽麦酒 オタルラガー 1,300円

フルーツブルーイング チェリー&ベリーエール 1,300円

フルーツブルーイング ハニーアップルエール 1,300円

フルーツブルーイング メロンエール 1,300円

流氷ドラフト 網走ビール 1,800円

知床ドラフト 網走ビール 1,800円

ブッフェ開催の時期に合わせて、2025年3月1日から期間限定で、厳選した北海道のクラフトビールを提供。

お食事と一緒に、北海道ならではの個性豊かなクラフトビールの味わいが楽しめます☆

北海道の恵みと地元食材を使ったブッフェやディナーコースなど、春だけの特別なメニューを展開。

ウェスティンホテル横浜「ブラッスリー・デュ・ケ」の北海道の恵みと春のデザートブッフェは、2025年3月1日より順次提供です☆

