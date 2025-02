経営難に苦しむIntelは2024年8月に1万5000人規模の人員削減を実施しており、経営立て直しのためチップ工場プロジェクトの中止や事業売却を行ったことが報じられています。そんなIntelを同業のQualcommが買収しようとしているとも報じられていたのですが、新たに「BroadcomとTSMCがIntelを分割する取引を検討している」と報じられました。Exclusive | Broadcom, TSMC Weigh Possible Intel Deals That Would Split Storied Chip Maker - WSJ

https://www.wsj.com/tech/broadcom-tsmc-eye-possible-intel-deals-that-would-split-storied-chip-maker-966b143bBroadcom, TSMC reportedly exploring deals that would split up Intel | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/02/16/broadcom-tsmc-reportedly-exploring-deals-that-would-split-up-intel/ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、通信インフラ向けの半導体製品を製造するファブレス企業のBroadcomと世界最大の半導体受託製造企業であるTSMCが、それぞれIntelの一部事業の買収を目論んでいるそうです。具体的には、BroadcomはIntelのチップ設計およびマーケティング事業の買収を検討しているそうです。Broadcomはアドバイザーと非公式に入札を検討しているそうですが、「Intelの製造事業のパートナーを見つけられた場合にのみ、買収は実現することになるだろう」とウォール・ストリート・ジャーナルは報じています。一方、TSMCはIntelのチップ工場の一部または全体を、投資家コンソーシアムやその他の構造の一部として支配権することを検討している模様。BroadcomとTSMCは協力関係にあるわけではなく、すべての協議は予備的なものであり、大部分が非公式のものだそうですBroadcomおよびTSMCの買収計画はどちらも予備的なもので、Intelに対しては何も提出されていない状況だそうです。TSMCはトランプ政権の奨励を受けて取引を検討していると報じられていますが、ホワイトハウスの関係者は「Intelの工場を外国企業(TSMC)に管理させる取り決めを政権が支持する可能性は低い」と語りました。Intelは2024年第2四半期の決算で16億1000万ドル(約2400億円)の赤字を計上しており、それ以降同業他社による買収の標的となっています。2024年9月にはQualcommがIntelのチップ設計部門の一部を買収することを検討していると報じられましたが、最終的に買収計画は撤回されたと報じられました。Intelが2024年第2四半期の決算発表、2400億円超の赤字で約1万5000人の人員削減に踏み切る - GIGAZINE