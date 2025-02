かわいいハートの形をしたコンパクト！バンプレスト「LE SSERAFIM Petit Doll Space〜ANTIFRAGILE〜」

BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、LE SSERAFIM初のドールフィギュア「LE SSERAFIM Petit Doll Space〜ANTIFRAGILE〜」がアミューズメント専用景品として2025年2月18日(火)より順次登場します。

バンプレスト「LE SSERAFIM Petit Doll Space〜ANTIFRAGILE〜」

・投入時期 : 2025年2月18日(火)より順次登場予定

・種類 : 全1種

・内容 : コンパクト1個、ドールフィギュア5体

・商品サイズ: コンパクト約10cm、ドールフィギュア約2cm

・販売ルート: アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・特設サイト: https://bsp-prize.jp/title/IP00006599/

・発売元 : 株式会社BANDAI SPIRITS

(発売元:株式会社BANDAI SPIRITS)

■商品特長

この商品は、5人組ガールグループ・LE SSERAFIM(ルセラフィム)を初めてプライズフィギュア化した、手のひらサイズのコンパクト型ドールフィギュアです。

ハートの形をしたコンパクトと、約2cmサイズのドールフィギュア5体のセットアイテムです。

ドールはコンパクトから自由に取り出したり、収納したりできます。

デザインはLE SSERAFIMの2nd Mini Album ‘ANTIFRAGILE’をモチーフにしました。

ハート型コンパクトの蓋は『ANTIFRAGILE』のジャケット写真をイメージしているほか、コンパクトの内側は「FEARLESS BLUE」を基調にデザインしています。

メンバーの衣装ももちろん『ANTIFRAGILE』仕様。

爽やかなデニム衣装を着た、ミニチュアサイズの「KIM CHAEWON」「SAKURA」「HUH YUNJIN」「KAZUHA」「HONG EUNCHAE」のドールフィギュアを楽しめます。

コンパクトを開いて内蓋の上にドールを並べると、まるでステージに立つ5人のよう。

ドールはコンパクトの中に収納でき、持ち運びも可能です。

子どもの頃に遊んだコンパクトドールハウスを彷彿させる仕様なので、懐かしさも味わえます。

「LE SSERAFIM Petit Doll Space〜ANTIFRAGILE〜」は、2025年2月18日より全国のアミューズメント施設にあるクレーンゲームコーナーやオンラインクレーンに順次登場予定です。

商品の詳細はバンプレストナビ公式サイトにて確認してください。

(C) SOURCE MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※お取り扱いのない店舗、登場時期の異なる店舗もあります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※登場時期は予告なく変更になる場合があります。

