アロフト大阪堂島の「The WAREHOUSE」に、女性の社会貢献に感謝する国際女性デーランチサラダバーが登場。

黄色で溢れるスペシャルサラダバーの食べ放題メニューで、国際女性デーをお祝いできます!

アロフト大阪堂島「The WAREHOUSE」国際女性デーランチサラダバー

期間:2024年3月8日(土)〜9日(日) 11:30〜15:00 (L.O. 14:00)

場所:The WAREHOUSE

メニュー名・価格:

・サラダバー食べ放題 1,500円(税・サ込)

・サラダバー食べ放題 + デザート 2,000円(税・サ込)

・サラダバー食べ放題 + メイン 2,350円(税・サ込)

・サラダバー食べ放題 + メイン + デザート 2,850円(税・サ込)

・サラダバー食べ放題 + ヴーヴ・クリコ・イエローラベル グラス 3,500円(税・サ込)

・サラダバー食べ放題 + メイン + ヴーヴ・クリコ・イエローラベル グラス 4,950円(税・サ込)

内容:

サラダバー食べ放題:・ローストカレーカリフラワー・フリッタータ・はちみつレモン・ナチョス・パンプキンポテトサラダ・シーフード・クスクス・イエロービーツのロースト・黄色ズッキーニのマリネ・ミモザ風カポナータ・黄色いパプリカのマリネ・かぼちゃのバルサミコ焼き・チーズマカロニサラダ・フルーツサラダメイン:豚肉と野菜のカボチャシチューデザート:ミモザケーキ

2025年3月8日・3月9日にアロフト大阪堂島の「The WAREHOUSE」では、国際女性デーのスペシャルサラダバー食べ放題メニューを提供。

アロフト大阪堂島の梅田で大人気サラダバーはプロモーション期間限定中、マリネサラダやメイン、デザートなど、心を込めて用意しています。

現在のサラダバーはもちろん、洗練された食材で国際女性デーのカラーである黄色テーマに、13種類のマリネサラダと限定メインを用意。

また、デザートにはふわふわのミモザケーキも楽しめ、甘いもの・美味しいものを好みに合わせて堪能できる内容です☆

3月限定カクテル「京都ガーデンズ」

期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

時間:日〜木 17:00〜23:00(L.O 22:30)、金・土 17:00〜00:30(L.O. 00:00)

場所:W XYZ Bar

価格:1,500円(税サ込)

「W XYZ Bar」では2025年3月1日〜3月31日まで、春を迎える3月のオリジナルカクテル「京都ガーデンズ」を提供。

季の美や柚子リキュール、レモン果汁に抹茶の鮮やかで柑橘系の風味に、抹茶のアクセントのあるカクテルが楽しめます!

2日間限定の黄色にあふれた、国際女性デーのスペシャルサラダバー食べ放題メニュー。

アロフト大阪堂島「The WAREHOUSE」の国際女性デーランチサラダバーは、2025年3月8日・3月9日に提供です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 黄色をテーマにした食べ放題メニュー!アロフト大阪堂島「The WAREHOUSE」国際女性デーランチサラダバー appeared first on Dtimes.