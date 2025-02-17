「ウィッチウォッチ」が表紙＆巻頭カラー！ 「週刊少年ジャンプ 2025年12号」本日発売
【週刊少年ジャンプ 2025年12号】
2月17日 発売
価格：310円
2月17日 発売
価格：310円
週刊少年ジャンプ 2025年12号
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年12号」を本日2月17日に発売した。価格は310円。
表紙と巻頭カラーを飾るのは「ウィッチウォッチ」。センターカラーに新連載第2回の「Bの星線」が登場するほか、異界交流マジックファンタジー読切「グレイキースの魔界語訳録」や「魔男のイチ」が掲載される。
次号の掲載情報
週刊少年ジャンプ12号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) February 16, 2025
魔法のような日々をみんなで❗️
㊗️連載4周年突破&第二部絶好調御礼‼️
表紙&巻頭カラーは『ウィッチウォッチ』🎉
Cカラーは『Ｂの星線』読切『グレイキースの魔界語訳録』『魔男のイチ』‼️
※今週の『ONE PIECE』は休載します
電子版👇https://t.co/3nRohLsMWR pic.twitter.com/tejijqRbOt