【週刊少年ジャンプ 2025年12号】
2月17日 発売
価格：310円

週刊少年ジャンプ 2025年12号

　集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年12号」を本日2月17日に発売した。価格は310円。

　表紙と巻頭カラーを飾るのは「ウィッチウォッチ」。センターカラーに新連載第2回の「Bの星線」が登場するほか、異界交流マジックファンタジー読切「グレイキースの魔界語訳録」や「魔男のイチ」が掲載される。

次号の掲載情報