サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドの「ベビーセンター」が、赤ちゃんと家族がより快適に、安心して利用できる空間にリニューアル。

「Sanrio Baby」のデザインを取り入れ、あたたかな空間で過ごすひとときが提供されます!

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「ベビーセンター」リニューアル

リニューアルオープン日:2025年3月14日(金)予定

内容:おむつ交換台、つかまり立ち交換台、調乳器用シンク、個室授乳室、電子レンジ

場所:ハーモニービレッジ

※リニューアルに伴い、2025年3月13日(木)までベビーセンターは利用できません

※期間中の対応はハーモニーランド公式HPを確認ください

大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」が、2025年3月14日に開園以来初めて、ベビーセンターのリニューアルオープンを予定。

赤ちゃんとその家族がより安心して、笑顔になれる空間の提供を目指します☆

リニューアルするベビーセンターには、母親のプライバシーを守りながら安心して過ごせる鍵付きの授乳室のほか、調乳器用シンクやおむつ交換台なども用意。

新たにつかまり立ち交換台も設置し、幅広い月齢の赤ちゃんと過ごせる空間が作られます。

また、“大切なあなたの笑顔が咲きますように。”をコンセプトとしたベビーギフトブランド「Sanrio Baby」のデザインを採用。

壁にはサンリオのキャラクターたちの姿が描かれ、パステルカラーを基調としたあたたかな空間です!

赤ちゃんと家族が、より快適に過ごせるあたたかな空間へとリニューアル。

2025年3月14日よりリニューアルオープンを予定している、ハーモニーランド「ベビーセンター」の紹介でした☆

