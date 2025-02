サザンオールスターズ、ユニクロTVCM曲「夢の宇宙旅行」フルバージョンが全国ラジオでオンエア解禁

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ユニクロTVCMタイアップ楽曲「夢の宇宙旅行」は軽やかでポップなメロディが弾けるグラムロックナンバー

サザンオールスターズの10年ぶりとなる最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』のリリースに先駆け、収録曲「夢の宇宙旅行」のフルバージョンが2月17日より全国ラジオでオンエア解禁された。

「夢の宇宙旅行」は、軽やかでポップなメロディが弾けるグラムロックナンバー。桑田佳祐が胸に抱く、欧米のグラムロックやパワーポップへの憧れとリスペクトが詰まった楽曲で、何気ない日常の中で子供の時に描いた夢を想起させる歌詞が心地よくハマり、聴いている人の心を弾ませる。47年というキャリアの中でさまざまなジャンルの楽曲に果敢に挑戦し、音楽人生を歩んだ桑田佳祐とサザンオールスターズが描く夢の世界を体験することができる。

サザンメンバーが出演するユニクロのTVCMタイアップ楽曲でもある本作品は、桑田のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(TOKYO FM系列)で2024年末に初オンエアされると大きな反響を呼んだ。フル音源は桑田のレギュラーラジオでしか聴くことができなかったが、大反響と多数の要望を受けたこともあり、アルバムリリースを約1ヵ月後に控えるタイミングで全国のラジオ局でもフルバージョンの音源が解禁されることとなった。

サザンオールスターズは全国13ヵ所26公演を巡るアリーナ&ドームツアーを開催中。最新アルバム『THANK YOU SO MUCH』は総制作期間21ヵ月以上かけて編纂され、サザンが今持てる力のすべてを注ぎ込んだ渾身の全14曲を収録。長期にわたり音楽の大海原を航海したサザンの“今”がたっぷりと詰まった本作は、予約がスタートするやいなや各店舗とオンラインショップへ予約が殺到している。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp