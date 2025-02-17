【「マリオ花札」グッズ】
2月17日 販売開始
価格：715円～

　任天堂は、「マリオ花札」をモチーフとしたグッズをNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTOおよびマイニンテンドーストアにて2月17日より販売開始した。価格はハーフタオルハンカチが715円など。

　伝統的な花札の図柄に「スーパーマリオ」の世界を取り入れた「マリオ花札」をモチーフとしたオリジナルグッズが新登場。商品にはマリオ、ヨッシー、ピーチ姫といったキャラクターたちの和テイストなイラストがデザインされている。

　Tシャツやハンカチ、タオルのほか、ペアグラスセットやミニレターセットなどがラインナップ。普段使いとしてはもちろん、コレクションアイテムとしても集めたくなるグッズとなっている。

□「マリオ花札」グッズのページ

【商品ラインナップ】

Tシャツ マリオ花札・黒 3,960円

リバーシブルあずま袋 マリオ花札・黒 3,520円

フェイスタオル 一月 松 マリオ花札 1,375円

ハーフタオルハンカチ 二月 梅 マリオ花札・赤 715円

フェイスタオル 三月 桜 マリオ花札 1,375円

ハーフタオルハンカチ 四月 藤 マリオ花札・赤 715円

ハーフタオルハンカチ 五月 杜若 マリオ花札・赤 715円

ハーフタオルハンカチ 六月 牡丹 マリオ花札・赤 715円

ハーフタオルハンカチ 七月 萩 マリオ花札・赤 715円

フェイスタオル 八月 芒 マリオ花札 1,375円

ハーフタオルハンカチ 九月 菊 マリオ花札・赤 715円

ハーフタオルハンカチ 十月 紅葉 マリオ花札・赤 715円

フェイスタオル 十一月 柳 マリオ花札 1,375円

フェイスタオル 十二月 桐 マリオ花札 1,375円

ミニレターセット 春 マリオ花札・赤 770円

ミニレターセット 夏 マリオ花札・黒 770円

ミニレターセット 秋 マリオ花札・赤 770円

ミニレターセット 冬 マリオ花札・黒 770円

ペアグラス 月見で一杯 マリオ花札・黒 3,080円

ペアグラス 花見で一杯 マリオ花札・赤 3,080円

(C)Nintendo