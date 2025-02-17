「マリオ花札」モチーフのグッズがNintendo TOKYOなどで販売開始Tシャツやハンカチ、ペアグラスなどがラインナップ
2月17日 販売開始
価格：715円～
任天堂は、「マリオ花札」をモチーフとしたグッズをNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTOおよびマイニンテンドーストアにて2月17日より販売開始した。価格はハーフタオルハンカチが715円など。
伝統的な花札の図柄に「スーパーマリオ」の世界を取り入れた「マリオ花札」をモチーフとしたオリジナルグッズが新登場。商品にはマリオ、ヨッシー、ピーチ姫といったキャラクターたちの和テイストなイラストがデザインされている。
Tシャツやハンカチ、タオルのほか、ペアグラスセットやミニレターセットなどがラインナップ。普段使いとしてはもちろん、コレクションアイテムとしても集めたくなるグッズとなっている。
□「マリオ花札」グッズのページ【商品ラインナップ】
Tシャツ マリオ花札・黒 3,960円
リバーシブルあずま袋 マリオ花札・黒 3,520円
フェイスタオル 一月 松 マリオ花札 1,375円
ハーフタオルハンカチ 二月 梅 マリオ花札・赤 715円
フェイスタオル 三月 桜 マリオ花札 1,375円
ハーフタオルハンカチ 四月 藤 マリオ花札・赤 715円
ハーフタオルハンカチ 五月 杜若 マリオ花札・赤 715円
ハーフタオルハンカチ 六月 牡丹 マリオ花札・赤 715円
ハーフタオルハンカチ 七月 萩 マリオ花札・赤 715円
フェイスタオル 八月 芒 マリオ花札 1,375円
ハーフタオルハンカチ 九月 菊 マリオ花札・赤 715円
ハーフタオルハンカチ 十月 紅葉 マリオ花札・赤 715円
フェイスタオル 十一月 柳 マリオ花札 1,375円
フェイスタオル 十二月 桐 マリオ花札 1,375円
ミニレターセット 春 マリオ花札・赤 770円
ミニレターセット 夏 マリオ花札・黒 770円
ミニレターセット 秋 マリオ花札・赤 770円
ミニレターセット 冬 マリオ花札・黒 770円
ペアグラス 月見で一杯 マリオ花札・黒 3,080円
ペアグラス 花見で一杯 マリオ花札・赤 3,080円
[新商品]伝統的な花札の図柄にマリオの世界を取り入れた「マリオ花札」がモチーフのオリジナルグッズが新登場。#NintendoTOKYO/OSAKA/KYOTO と #マイニンテンドーストア で本日から販売します。#スーパーマリオhttps://t.co/SygS9Am1GT pic.twitter.com/xCtOcqNxzU- Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO (@N_Officialstore) February 17, 2025
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