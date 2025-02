ポイント最大7.5％還元！つるや「つるやポイント」

つるやは2025年2月18日(火)より新たなポイントサービス「つるやポイント」を開始します。

つるやは2025年2月18日(火)より新たなポイントサービス「つるやポイント」を開始。

■実店舗とオンラインショップがポイント統合!ポイント還元率最大7.5%に

「つるやポイント」では、実店舗およびつるや公式オンラインショップで獲得したポイントが統合され、全国のつるやゴルフショップや「つるやオンライン」「Lieto(リエート)」でのお買い物時にポイントが貯まり、1ポイント=1円として利用できます。

さらに実店舗では「dポイント」や「楽天ポイント」をダブルで貯めることが可能であり、業界最高水準の最大7.5%ポイント還元を実現しています。

■会員ランクに応じた特典

ポイントの付与率は「会員ランク」によって決まります。

ポイント会員にご登録いただいたお客様は、初めは0.5%の還元率が適用される「シルバー会員」としてスタートします。

年間税抜き15,000円以上購入いただくと、「ゴールド会員」にランクアップし、ポイント付与率は1.5%に。

最高ランクの「ロイヤル会員」になると、常に7%のポイント還元を受けることができます。

さらに、実店舗では「dポイント」や「楽天ポイント」との併用も可能で、つるやポイントと同時にポイントが貯まり、合計で最大7.5%の還元が受けられます。

つるやゴルフならポイントは最大7.5%還元

■公式アプリとの連携

公式アプリから会員登録いただくと、ショップでのお買い物がお得になる特典も利用できます。

毎月2回、最大10,000円分のクーポンが当たる「つるやガチャ」や、アプリ限定クーポン、お誕生日クーポン、ゴルフクラブのグリップ交換工賃無料、シューズ鋲交換工賃無料、パンツの裾直し割引など、お得なサービスも利用できます。

お手持ちのスマートフォンで「つるやゴルフアプリ」をダウンロードし、さらにお得なショッピング体験を楽しめます。

アプリ会員特典も満載

「つるやポイント」は、全国のつるやゴルフショップ、またはオンラインショップで2月18日(火)から開始。

