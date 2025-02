あめとクッキーのさくパリ食感！中島大祥堂『あめちゃんクッキー』

中島大祥堂は、2025年2月17日(月)より、薄く伸ばしたパリパリの飴を、サクサクのクッキーに合わせた新感覚の大阪土産『あめちゃんクッキー』を販売中です。

中島大祥堂『あめちゃんクッキー』

内容量 :8個入(いちご・レモン・ぶどう・メロン×各2個)、

14個入(いちご・レモン×各4個、ぶどう・メロン×各3個)

希望小売価格:8個入648円(税込)、14個入1,134円(税込)

発売日 :2025年2月17日(月)

【販売店情報】

店舗名:PLUSTA Gift新大阪幹線南改札内、他

※PLUSTA Gift新大阪幹線南改札内店では2025年2月17日〜3月12日の期間限定発売

【大阪のあめちゃん文化をお土産に】

大阪のあめちゃん文化は、飴を用いたコミュニケーションやおもてなしの風習を指し、相手を気遣う気持ちを表し、会話のきっかけや友人との交流を促進する役割を果たしています。

特に、「あめちゃんあげよか」と言って飴を配るスタイルが広まっており、この“あめちゃん文化”を、定番の焼き菓子“クッキー”と組み合わせたものが『あめちゃんクッキー』です。

“あめちゃん文化”をお土産に

『あめちゃんクッキー』は大阪土産を手渡す際に話のきっかけとなるよう、目新しさと可愛らしさを追求しました。

薄く伸ばした飴のパリパリ感とクッキーのサクサク感を同時に楽しめる新食感を実現し、驚きと可愛さを感じさせる見た目です☆

可愛らしいお花型のクッキーの中心には穴を空け、フルーツ味の飴を合わせて焼き上げました。

薄く伸びた飴はキラキラと輝き、見た目にも特徴的です。

使用する飴は、いちご・レモン・ぶどう・メロンの4種類で、甘いクッキーと甘酸っぱいフルーティーな飴の絶妙なコントラストが楽しめます。

いちご・レモン・ぶどう・メロン味の4種

パッケージデザインは、焼菓子の美味しさを際立たせる赤色を基調として、昔から続く大阪のあめちゃん文化を彷彿とさせるレトロ可愛い情緒感を表現。

外箱/14個入1,134円(税込)

内装/14個入1,134円(税込)

『あめちゃんクッキー』は、大阪の魅力を詰め込んだ新たなお土産として、地元の方々はもちろん、訪れる観光客のにもおすすめです。

