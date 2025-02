モダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」の16階バー&ラウンジ「ウィスク」に、桜と抹茶を使った「レイヤード・パフェ」が登場。

季節ごとに異なる味わいが楽しめる「レイヤード・パフェ」から、上品で華やかな春の味わいのパフェがラインナップされます☆

メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」レイヤード・パフェ

料金:単品 2,800円(税・サ込)/ドリンク付きセット(お茶もしくはコーヒーおかわり自由) 3,800円(税・サ込)

提供期間:2025年4月1日(火)〜6月30日(月)※数量限定

提供時間:月〜金曜日 14:00〜22:00/土・日・祝日 12:00〜22:00

提供店舗:メズム東京16階 バー&ラウンジ「ウィスク」

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」から、桜の風味と抹茶の深い味わいが楽しめる、桜と抹茶の「レイヤード・パフェ」が登場。

6層仕立てのパフェのトップには、春の霞のようにふんわりとした綿あめをあしらい、その中に桜のバニラアイスを包み込んだシューが隠れています☆

さらに時間とともに綿あめがゆっくり溶けると、桜のアイスシューが姿を現し、まるで春の訪れを告げるかのような演出が楽しめます。

パフェの中には、サクサクとした抹茶サブレや、くちどけ豊かなホテルメイドのわらび餅が重ねてあるのもポイント。

さらに、淡いピンク色が美しい桜のパンナコッタや桜羊羹、ホワイトチョコレートムースのまろやかな甘みと、抹茶ジュレのほろ苦さが絶妙に絡み合い、和と洋が見事に調和した味わいです。

異なる食感と風味が織りなす、五感全体で楽しめる春限定の「レイヤード・パフェ」が堪能できます☆

桜と抹茶の「レイヤード・パフェ」 各層の紹介

季節ごとに異なる味わいが楽しめる「レイヤード・パフェ」

この春は、日本ならではの美しい季節の風情を表現した、桜と抹茶の「レイヤード・パフェ」が味わえます。

日本の春を象徴する桜の優雅な香りと、深みのある抹茶の味わいが折り重なり、春の情景が口いっぱいに広がる一品です。

トップ:桜バニラシューアイスを包み込んだふんわり綿あめ

桜のバニラシューアイスが忍ぶ、桜パウダーをまぶした、ふんわりと軽やかな綿あめ。

口の中で綿あめが優しく溶けると、ひんやりとしたシューアイスが現れ、桜の香りがふわりと広がります。

さらに、トップには桜の幹を模したチョコレートクッキーが添えられた、春らしい可憐な装いです。

一層目:抹茶サブレときなこのわらび餅

風味豊かな抹茶サブレのサクッとした食感の後に、香ばしいきなこの香りが広がる自家製わらび餅が、口の中でふんわりとろける!

サブレの香ばしさとなめらかなわらび餅で奥深く上品な味わいを引き立てます。

二層目:桜のパンナコッタ

パフェの中心を彩るのは、なめらかな口当たりが魅力の桜風味のパンナコッタ。

優しい甘さと桜の上品な香りがふんわりと広がります。

さらに、桜餡のシートを忍ばせることで、しっとりとした食感のアクセントを加え、ひと口ごとに変化する味わいが楽しめます。

三層目:桃ゼリーと桃の果実

瑞々しく上品な甘さが特徴の桃風味のゼリー。

その中には、ジューシーな桃の果肉を閉じ込められています☆

プチプチとした食感がアクセントとなり、口に含むたびに楽しい食感の変化を生み、爽やかな桃の香りが広がる、華やかな一層です。

四〜六層目:桜羊羹、ホワイトチョコレートムース、抹茶ジュレ

四層目には、淡く美しい桜色が目を引く、上品な甘さの桜羊羹を重ねています。

その下には、コクとまろやかさを兼ね備えたホワイトチョコレートムースが。

京都・舞妓の茶を使用した渋めの抹茶ジュレを一番下に敷き詰め、桜羊羹とホワイトチョコレートムースのしっかりとした甘さに抹茶ジュレの奥深い渋みが調和する、和と洋が融合した味わいです。

三層一緒に味わうのがおすすめです☆

ウィスク(Whisk) / 16F バー&ラウンジ

営業時間:平日 14:00 〜 24:00 (L.O. 23:00)/ 土日祝 12:00〜 24:00 (L.O. 23:00)

席数 56 席

芸術家のアトリエ(工房)をテーマに、絵画をモチーフにした五感をくすぐるコンセプチュアルなオリジナルミクソロジーカクテル、自家製スイーツや軽食を楽しめるバー&ラウンジ。

「ウィスク(=混ぜる)」の言葉通り、伝統と革新、刺激と趣、静と動が混ざり合う、ミクソロジストによって生み出される創造的なカクテルやモクテルを楽しめます。

デイタイムは美しい東京のウォーターフロントを一望する心地よい水辺のカフェのような空間、ナイトタイムは煌めく夜景と共に音楽やアートのライブパフォーマンスを堪能できるバーラウンジとして。

刺激と遊び心に満ちた新感覚のパブリックスペースです。

桜と抹茶で日本の春らしさを堪能できる、見た目も美しいパフェ!

桜と抹茶の「レイヤード・パフェ」は、2025年4月1日(火)から6月30日(月)までの期間、ホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」16階バー&ラウンジ「ウィスク」にて登場です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春にぴったりな桜と抹茶のスイーツ!メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」レイヤード・パフェ appeared first on Dtimes.