12種類の耳かきの種類を駆使！耳かき専門店　みみくる

「耳かき専門店 みみくる」は、2023年7月にオープンしてから、開業1年半で現在累計利用者数が10,000人を突破。

■耳シャワーとは

耳シャワーというのは耳の中に温かい温水を入れて耳垢をとるという、中国式耳かき独自の手法で、国内でも提供されている店舗はごく僅かです。

この施術を受けた方には、新感覚のリラクゼーションと言われご好評を得ている人気メニューです。

■実施店舗について

以下の5店舗で開催しています。

【新宿御苑店(本店)】

所在地:東京都新宿区新宿1丁目32-1 苑フタミビル3F301

TEL :080-7316-3665

【中目黒店】

所在地:東京都目黒区青葉台1丁目27-10 アーベイン青葉台10F

TEL :070-8436-3396

【水道橋店】

所在地:東京都千代田区西神田2丁目8-10 MTビル3F

TEL :070-9331-6983

【神田南口店】

所在地:東京都千代田区鍛冶町1-3-8 神田KIビル2F

TEL :070-4005-9611

【大塚店】

所在地:東京都豊島区南大塚3-11-10 南大塚邸苑3F

TEL :080-7612-2345

■「耳かき専門店 みみくる」の特徴

中国式耳かきですが、オール日本人セラピストで日本式のおもてなしと繊細な中国式の耳かきの合わせ技で多くの方に喜ばれています。

中国式耳かきは日本の耳かきと違い、12種類の耳かきの種類を駆使して顔周りのマッサージから入り耳の中のマッサージもしながらソフトタッチで耳をきれいにしていきます。

利用者の多くはその気持ちよさにうたた寝に導入されて気持ちよい睡魔に襲われますので、睡眠効果なども期待できます。

元々は中国の四川州で始まったもので、3,000年前から中国では存在しました。

中国の皇帝や皇室に向けて行われたサービスが民間に降りて中国では定着したもので、ものすごく気持ちが良く普通の耳かきと別格の耳かきとなります。

メニューの中には耳シャワーというメニューなどもあり、耳の中に温かいお湯を入れて耳の中を掃除します。

何とも言えない気持ちよさがあるので、一度味わっていただけると病みつきになる気持ちよさと話題です。

