¥²ー¥à¥á¥¤¥¯Ç½ÎÏ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢±Ô¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤Î¥Õ¥íー¥¿ー¡ª Ì¾¸Å²°D¤ÎÀäÂÐÅª»ÊÎáÅã¡¦ã·Æ£Âó¼Â¡ª¡ÒB¥êー¥°¥¹¥¿ーÁª¼ê¥¬¥¤¥É⑲¡Ó¡Ú¥Ð¥¹¥±/B¥êー¥°¡Û
³«Ëë9¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¹ñÆâ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦B¥êー¥°¡£º£¤ä¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¥×¥íÌîµå¤äJ¥êー¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥á¥¸¥ãー¥¹¥Ýー¥Ä¡É¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¡¢¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÌö¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤ÎNBAÄ©Àï¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡È¥Ð¥¹¥±Ç®¡É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ø¥é¥Ö¤¹¤Ý¡Ù¤Ç¤ÏB¥êー¥°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
ã·Æ£Âó¼Â
Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º
ÇØÈÖ¹æ¡§1
²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤äÉÙ³ßÍ¦¼ùÁª¼ê¤Ê¤É¡¢¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤òÂ¿¤¯ÍÊ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÆüËÜ¤é¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡×¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢B¥êー¥°¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¾¸Å²°D¤ÎÀäÂÐÅª»ÊÎáÅã¡¦ã·Æ£Âó¼ÂÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¿ÈÄ¹¤Ï171¥»¥ó¥Á¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤ä¤äÄã¤á¡£2¥áー¥È¥ëÁ°¸å¤ÎÂçÊÁ¤ÊÁª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ÎB¥êー¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®ÊÁ¤ÊÉôÎà¤ËÆþ¤ëã·Æ£Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²ー¥à¥á¥¤¥¯Ç½ÎÏ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢±Ô¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤Î¥Õ¥íー¥¿ー¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Îã·Æ£Áª¼ê¤ÏÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¥Ð¥¹¥±¤Ë¿¨¤ì¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¿ÀÆàÀîÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡£¶Í¸÷³Ø±à¤Ç¤Ï2Ç¯»þ¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¡¢2¡¢3Ç¯»þ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢4Ç¯»þ¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤ÏMIP¡ÊMost Improved Player¡á¤â¤Ã¤È¤âÀ®Ä¹¤·¤¿Áª¼ê¡Ë¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2017Ç¯11·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢B¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¡£Â´¶È¸å¤âAÅìµþ¤Ë¤Ï2018¡¾19¥·ー¥º¥ó¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¡¢2020¡¾21¥·ー¥º¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¤Ç°ìµ¤¤ËËÜ³Ê²½¡£Æ±¥·ー¥º¥ó¤Ï41»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ13.0ÆÀÅÀ¡¢5.4¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ°ìÌöB¥êー¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Íâ2020¡¾21¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï¸½ºß¤â½êÂ°¤¹¤ëÌ¾¸Å²°D¤Ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ëè¥·ー¥º¥ó¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£Ê¿¶Ñ¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤â¤Ä¤Í¤Ë¥êー¥°¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢2021¡¾22¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Áー¥à¤ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊCS¡Ë¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤â¡¢ºØÆ£Áª¼ê¤ÏÀä¹¥Ä´¡£³«Ëë¤«¤é¥¹¥¿ー¥¿ー½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢2·î14Æü»þÅÀ¤Ç¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¿¶Ñ6.8¥¢¥·¥¹¥È¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤Ç¤âÊ¿¶Ñ14.1ÆÀÅÀ¤È¥Áー¥à¤ò¸£°ú¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ë¤â¥êー¥°¿äÁ¦¤Ç2Ç¯Ï¢Â³»°ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï2021Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª¤Ç½éÁª½Ð¡¢½é½Ð¾ì¤ò¥Þー¥¯¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤ÏÁ°½Ò¤Î²ÏÂ¼¡¢ÉÙ³ßÎ¾Áª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤êÁØ¤âÊ¬¸ü¤¯¡¢¡ÖÂåÉ½ÄêÃå¡×¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¸±¤·¤¤¥â¥Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß29ºÐ¤È¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï´°Á´¤Ë»é¤Î¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¥êー¥°¤Ç°ÂÄê¤·¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¤½¤ÎÆ»¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÌ¾¸Å²°D¤Ï·ãÀï¶è¤Ç¤â¤¢¤ëB1ÃæÃÏ¶è¤Ç¤ä¤ä¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ã·Æ£Áª¼ê¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀCS¤Ï¼ÍÄø·÷Æâ¡£4¥·ー¥º¥óÏ¢Â³¤ÎCS¿Ê½Ð¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎB¥êー¥°²¦¼Ô¤Ø――¡£ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¶þ»Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡¦ã·Æ£Âó¼ÂÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡¦²ÖÅÄÀã