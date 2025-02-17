²¦ÎÓ¡¢ÂçÃÀ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¶¯Ä´¡ª¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¥Á¥é¸«¤»SHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×
2·î15Æü¡¢²¦ÎÓ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»¡ªÂçÃÀ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª
²¦ÎÓ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥ì¥¶¡¼É÷¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤¯¤ï¤¨¡¢¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÂçÃÀ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·ºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²¦ÎÓ¤Ï¡¢2007Ç¯¤«¤é¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¤ª¤È¤á¡Ù¡¢2013Ç¯¤Ë»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ø¤ê¤ó¤´Ì¼¡Ù¤Ë7´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢2022Ç¯3·î¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¡ÖOurin-²¦ÎÓ-¡×Ì¾µÁ¤Ç²»³Ú³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë