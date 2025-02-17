ÆüËÜ¤Îµù¶È²ñ¼Ò¤âÎ¢¶â¤È½êÆÀ¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ò¥¥×¥í¥¹¡Ó¤Î¶ä¹Ô¡Ä¥í¥·¥¢¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¡Ö¼è¤êÉÕ¤±Áû¤®¡×¤È¤Ï¡Ú¹ñºÝÀÇÌ³¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û
¥í¥·¥¢¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥×¥í¥¹¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Îµù¶È²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë½êÆÀ±£¤·¤Ë¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥×¥í¥¹¤Ï¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¦µæ½ê¼óÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÌðÆâ°ì¹¥»á¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¥×¥í¥¹¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¢ª¥¥×¥í¥¹¤ÎÀÇÀ©¤Ø¤Î±Æ¶Á
¥¥×¥í¥¹¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤ÎÆî¤ÎÅìÃÏÃæ³¤¾å¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¥×¥í¥¹Åç1Åç¤«¤é¤Ê¤ëÅç¹ñ¤Ç¤¹¡£¹ñÅÚ¤ÎÌÌÀÑ¤Ï»Í¹ñ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ç¡¢¿Í¸ý¤ÏÌó120Ëü¿Í¡£Åç¤ÎËÌÊý¤Ë¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë¥È¥ë¥³·Ï½»Ì±¤¬¡¢Æî¤Ë¤Ï¥®¥ê¥·¥ã·Ï½»Ì±¤¬Â¿¤¯¡¢´Ñ¸÷¤¬¼ç¤¿¤ë»º¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1960Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤«¤éÆÈÎ©¤·¡¢2004Ç¯¤Ë¤ÏEU¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ³°½êÆÀ¤ÏË¡¿ÍÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤Ê¤·¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï½ãÍø±×¤Î12.5¡ó¤¬Ë¡¿ÍÀÇ¤È¤·¤Æ²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÛÅö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈó²ÝÀÇ¤È¤¤¤¦¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ç¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë²¤ÊÆ¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¥¥×¥í¥¹¤Ë»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¥×¥í¥¹Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°²ß·ú¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤Ï150²¯¥æ¡¼¥í¤òÄ¶¤¨¡¢ËèÇ¯20¡óÄ¶¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¶ä¹Ô¤Î¿ô¤¬46¹Ô¤¢¤ê¡¢OECD¤Î¶âÍ»¸ýºÂ¾ðÊó¼«Æ°Åª¸ò´¹Êó¹ðÀ©ÅÙ¡ÊAEOI¡Ë¤Ë¥í¥·¥¢¶¦¡¹»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥í¥·¥¢¡¦¥¥×¥í¥¹ÁÅÀÇ¾òÌó¤Î¸ÂÅÙÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²
2¹ñ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÅÀÇ¾òÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢2¹ñ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÅªÆó½Å²ÝÀÇ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸»ÀôÃÏ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÛÅöÅù¤ÎÅê»ñ½êÆÀÅù¤ËÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ëÁÅÀÇ¾òÌó¤Î¸ÂÅÙÀÇÎ¨¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯9·î¤Ë¥í¥·¥¢¤È¥¥×¥í¥¹¤ÏÁÅÀÇ¾òÌó¤Î²þÀµ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²þÀµÆâÍÆ¤Ï¡¢²þÀµÁ°¤Ë5¡ó¤¢¤ë¤¤¤Ï10¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÇÛÅö¤ÈÍø»Ò¤Ë·¸¤ë¸ÂÅÙÀÇÎ¨¤ò15¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢Â¦¤Î¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Îºâ¸»³ÎÊÝ¤¬ÁÀ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥×¥í¥¹¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÅê»ñÁê¼ê¹ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²þÀµ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë2021Ç¯°Ê¹ß¡¢ÀÇ¼ý¤ÎÁý²Ã¤ÏÇ¯´Ö1,300²¯¡Á1,500²¯¥ë¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó2,000²¯±ß¡Ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤Ï¥¥×¥í¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤È¤âÆ±ÍÍ¤ÎÁÅÀÇ¾òÌó²þÀµ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Ë¾òÌó²þÀµ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤«¤é¤Ï¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÄó°Æ¤¬µñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥ª¥é¥ó¥ÀÁÅÀÇ¾òÌó¤ÏÅ¬ÍÑÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÂÐÆâÄ¾ÀÜÅê»ñ
¥í¥·¥¢¤ËÄ¾ÀÜÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Î½ç½ø¡Ê2019Ç¯¡Ë
¡¥¥×¥í¥¹
¢¥ª¥é¥ó¥À
£±Ñ¹ñ
¤¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É
¥¹á¹Á
¦¥Õ¥é¥ó¥¹
§¥«¥¿¡¼¥ë
¨¥Ð¥Ï¥Þ
©¥Ð¥ß¥å¡¼¥À
ª¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢
¤³¤Î¹ñ¤Î½øÎó¤«¤é¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾å½Ò¤Î³µÍ×¤¬¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥×¥í¥¹¤¬1ÈÖ¾å¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¥×¥í¥¹¤è¤ê¤âÀÇ¶â¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ï¥Þ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¤¬²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¥×¥í¥¹¤ÎÀÇÀ©°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¡¦¥¥×¥í¥¹ÁÅÀÇ¾òÌó¤¬ÂÐ¥í¥·¥¢Åê»ñ¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¥¥×¥í¥¹¤ÎÁë¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¥í¥·¥¢¤È¥¥×¥í¥¹¤¬¶á¤¤¤³¤È¡¢¼¡¹à¤Ç½Ò¤Ù¤ë¥¥×¥í¥¹¤Î¶ä¹Ô¤Î¼è¤êÉÕ¤±Áû¤®¤ÇÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¥¥×¥í¥¹¤Î¶ä¹Ô¤ËÍÂ¶â¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¼ï¡¹¤ÎÍýÍ³¤«¤é¥¥×¥í¥¹¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¥×¥í¥¹¤Î¶ä¹Ô¼è¤êÉÕ¤±Áû¤®
2013Ç¯¤Ë¥æ¡¼¥í·÷¤ÏºâÀ¯´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¥¥×¥í¥¹¤Ø¤Î1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¶âÍ»»Ù±ç¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡Ö¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Ø¤Î²ÝÀÇ¡×¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ÝÀÇ¤Ï¡¢¥¥×¥í¥¹¹ñÆâ¤Î10Ëü¥æ¡¼¥íÄ¶¤ÎÍÂ¶â¤ËÍÂ¶â³Û¤Î9.9¡ó¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤ÎÍÂ¶â¤Ë6.7¡ó¤Î²ÝÄ§¶â¤òÄ§¼ý¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÄ§¶â¤¬Â¨»þ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍÂ¶â¼Ô¤¬¶ä¹Ô¤äATM¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ¼è¤êÉÕ¤±Áû¤®¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²ÝÄ§¶â¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¶âÍ»»Ù±ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿·¶½ºâÈ¶¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¥×¥í¥¹¤«¤é¥í¥·¥¢¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙÍµÁØ¤ËÍø¤¹¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥×¥í¥¹¤Ç¤Ï2013Ç¯3·î28Æü¤ËÍÂ¶âÉõº¿¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÂ¶âÉõº¿¸å¤Îº®ÍðËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢¶ä¹Ô¤«¤é¤ÎÍÂ¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò1Æü300¥æ¡¼¥í¤Ë¸ÂÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥±¥È¥¦¥¿¥éµù¤ÎÎ¢¶âÁàºî¤È¥¥×¥í¥¹
º£¤«¤éÌó10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¿·Ê¹¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£
ËÌÊýÎÎÅÚ¼þÊÕ¤ò´Þ¤à¥í¥·¥¢¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡ËÆâ¤Ç¥¹¥±¥È¥¦¥À¥éµù¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜ¤Îµù¶È²ñ¼Ò4¼Ò¤¬¡¢2009Ç¯¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¹ñ¶·ÙÈ÷¶É·¸´±¤Ê¤É¤Ø·×Ìó5²¯±ß¤òÄó¶¡¤·¡¢¤³¤Î·ÐÍý½èÍý¤ò²¾Áõ±£ÊÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÀÇÅö¶É¤«¤é½êÆÀ±£¤·¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¡¢ÀçÂæÎ¾¹ñÀÇ¶É¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÃÕÆâ»Ô¡¢¶üÏ©»Ô¡¢ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¡¢µÜ¾ë¸©±ö³ø»Ô¤Ë½êºß¤¹¤ëË¡¿Í4¼Ò¤Ç¡¢½Å²Ã»»ÀÇ¤ò´Þ¤àÄÉÄ§ÀÇ³Û¤Ï·×Ìó1²¯5,000Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¾åµ4¼Ò¤¬Î¢¶â¤Î°ìÉô¤ò¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¥×¥í¥¹¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ëºî¤é¤ì¤¿Ë¡¿Í¤ÎÌ¾µÁ¸ýºÂ¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥í¥·¥¢¤Î¶ä¹Ô¤Ë¿¶¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶¹þÀè¤Î¶ä¹Ô¤¬¥¥×¥í¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡¢¶âÍ»¸ýºÂ¾ðÊó¤Î¼«Æ°Åª¸ò´¹Êó¹ðÀ©ÅÙ¡ÊAEOI¡Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±£ÊÃÊýË¡¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
AEOI¤¬Å¬ÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2017Ç¯¤ª¤è¤Ó2018Ç¯¤Ç·×100¤Î¹ñ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤¬AEOI¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á51¤¬¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ç¤¹¡£¥¥×¥í¥¹¤Ï2017Ç¯¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤Ï2018Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÆâ °ì¹¥
¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¦µæ½ê
¼óÀÊ¸¦µæ°÷