『姫騎士様のヒモ』、TVアニメ化決定！マシュー役を諏訪部順一、アルウィン役を小松未可子
シリーズ累計発行部数20万部(電子書籍を含む)突破、第28回電撃小説大賞・《大賞》受賞。白金透が手掛ける異世界ノワール・ファンタジー『姫騎士様のヒモ』のTVアニメ化が決定。アニメ化記念イラスト＆PV、さらにメインスタッフ＆キャスト情報が公開された。
本作のアニメ化にあたり、監督を熊野千尋、シリーズ構成を赤尾でこ、キャラクターデザインを石井久雄、アニメーション制作をBLADEが担当。
メインキャストは原作PVからの続投で、マシュー役を諏訪部順一、アルウィン役を小松未可子が担当する。
○●【TVアニメ化決定】電撃文庫『姫騎士様のヒモ』（マシューCV：諏訪部順一 ／ アルウィンCV：小松未可子）
(C)白金透/KADOKAWA/姫騎士様のヒモ製作委員会
本作のアニメ化にあたり、監督を熊野千尋、シリーズ構成を赤尾でこ、キャラクターデザインを石井久雄、アニメーション制作をBLADEが担当。
メインキャストは原作PVからの続投で、マシュー役を諏訪部順一、アルウィン役を小松未可子が担当する。
○●【TVアニメ化決定】電撃文庫『姫騎士様のヒモ』（マシューCV：諏訪部順一 ／ アルウィンCV：小松未可子）
(C)白金透/KADOKAWA/姫騎士様のヒモ製作委員会