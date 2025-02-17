¡ÚÂ®Êó¡Û2024Ç¯10¡Á12·î´ü¤ÎGDP Ç¯Î¨¥×¥é¥¹2.8¡ó 3»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¡¡µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤â¥×¥é¥¹¡¡°ìÊý¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ï¼å¤¤¤Þ¤Þ
µîÇ¯10·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤ÎGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Ï¡¢Ç¯Î¨¤Ï2.8¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤Ç¡¢3»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æâ³ÕÉÜ¤¬Àè¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿µîÇ¯10·î¤«¤é12·î´ü¤ÎGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Ï¡¢¡Ö¼Â¼Á¡×¤ÇÁ°¤Î´ü¤ÈÈæ¤Ù0.7¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Î¨¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È2.8¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤Ç¡¢3»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ç¤¹¡£
¹¥Ä´¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ä´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤Ê¤É¤¬²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢GDP¤Î¤ª¤è¤½6³ä¤ò¤·¤á¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç0.1¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Á°¤Î´ü¤è¤ê¿¤Ó¤¬½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï0.1¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤Ç¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¶âÂ°²Ã¹©,
²ð¸î,
³¤,
¿ÀÆàÀî,
ÆÁÅç,
ºßÂð°åÎÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»ûÅÄ²°,
¥Í¥¸