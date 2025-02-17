１４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．７４ドル（－０．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９００．７ドル（－４４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８０．１セント（＋１５．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６００．００セント（＋２２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９６．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３６．００セント（＋６．００セント）
・ＣＲＢ指数
３１２．０８（－１．１１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．７４ドル（－０．５５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９００．７ドル（－４４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８０．１セント（＋１５．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６００．００セント（＋２２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９６．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３６．００セント（＋６．００セント）
・ＣＲＢ指数
３１２．０８（－１．１１）
出所：MINKABU PRESS