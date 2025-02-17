µ¯¤¤Æ¤ë»þ¤âà¤Û¤Ü¿²´éá¤Ê»åÌÜ¥Á¥ï¥ï¤¬10Ëü¿Í¤òÌ¥Î»¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ²á¸ÆµÛ¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¿²¤Æ¤ë»þ¤Èµ¯¤¤Æ¤ë»þ¤Î´é¤¬Æ±¤¸¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂ¸ºß¤¬X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢5ºÐ¤Î¥Á¥ï¥ï¤Î¡Ö¤Æ¤ó¡×¤¯¤ó¡£
¤³¤Á¤é¤ÏX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷731ten¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯2·î5Æü¡¢¤Þ¤É¤í¤ß¤Î¶³¦Àþ¤òÂª¤¨¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
1Ëç¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢¤â¤¦1Ëç¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤¬......¡£
¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤É¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤Ê¤ó¤È¤«µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¿ÈÂÎ¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£
¤Æ¤ó¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤ë»þ°Ê³°¤Ï¡Ö¤³¤Î´é¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Õ¤È¸«¤ë¤È¡¢Äï¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤Þ¤¿Ì²¤½¤¦¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤Ê¡¢µ¯¤¤Æ¤ë¤«¿²¤Æ¤ë¤«±óÌÜ¤À¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡÷731ten¤µ¤ó¡Ë
¤¢¤Þ¤ê¤ËÂå¤ï¤ê±Ç¤¨¤Î¤·¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï
¡Ö»åÌÜ¤Ê¥Á¥ï¥ï¡¦¡¦¡¦²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ²á¸ÆµÛ¡×
¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤¢¤ì¤ì¡¡¤É¤Ã¤Á¤¬¿²¤Æ¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¡©¡¡¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¤«¤é¤¤¤Ã¤«¡×
¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤Á¤Î¥Á¥ï¥ï¤È¥½¥Ã¥¯¥ê¤ÇÇú¾Ð¡×
¡ÖÄ«¤Î¤ï¤¿¤·¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤È¤È¤â¤Ë10Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ï¤·¤ã¤°»þ°Ê³°¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤ËÌµµ¤ÎÏ¥Õ¥§¥¤¥¹¡£²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¤¿¤á¤ËÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¸¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë