Æü¶äÍø¾å¤²¤Î»×ÏÇºÆÇ³¤Ê¤é±ß¹â¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×»áÈ¯¸À¤Ë¤â·Ù²ü¡áº£½µ¤Î³°°Ù»Ô¾ì
Atsuko Aoyama
¡ÎÅìµþ¡¡£±£·Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - º£½µ¤Î³°°Ù»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢£±£¹Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¹âÅÄÁÏÆü¶ä¿³µÄ°Ñ°÷¤ÎÈ¯¸Àµ¡²ñ¤Ê¤É¤ÇÆü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Î»×ÏÇ¤¬ºÆÇ³¤¹¤ì¤Ð¡¢±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ´ØÀÇ¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉÔµ¬Â§È¯¸À¤Ë¤â°ú¤Â³¤·Ù²ü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¾ì¤ÎµÞÊÑ¥ê¥¹¥¯¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
Í½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï¥É¥ë¤¬£±£µ£±¨¬£±£µ£µ±ß¡¢¥æ¡¼¥í¤¬£±¡¥£°£²£¸£°¡½£±¡¥£°£µ£³£°¥É¥ë¡£
Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²Á°ÅÝ¤·¤Î´ÑÂ¬¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ëÃæ¡¢¹âÅÄ¿³µÄ°Ñ°÷¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥«ÇÉ¤È¤µ¤ì¤ëÅÄÂ¼Ä¾¼ù¿³µÄ°Ñ°÷¤¬º£·î¡¢Êª²ÁÌÜÉ¸¤¬¼Â¸½¤¹¤ë£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¡óÄøÅÙ¤Þ¤ÇÃ»´ü¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ê¤½¤Ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥·¥Ë¥¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¢°æ¸ý·Ä°ì»á¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÌÀ¸À¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¥¿¥«ÇÉÅª¤Ê¥È¡¼¥ó¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤ì¤Ð¶âÍø¤¬°ìÃÊ¤È¾å¾º¤·¡¢±ß¹â¤¬¿Ê¤à¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÎ©¶âÍø¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤Î¤Û¤«¤Ë½ÕÆ®¤ÎÆâÍÆ¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤â¾ÇÅÀ¤À¤¬¡¢¡ÖÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²Á°ÅÝ¤·¤Î¿¥¤ê¹þ¤ß¤â°ìÉô¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤â¸ÂÄêÅª¡×¡ÊÊÌ¤Î¹ñÆâ¶ä¤Î°ÙÂØ¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¡ÖÆü¶ä¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø¾å¤²»×ÏÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈ¯¸À¤Ø¤Î´¶±þÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¾õ¶·¤È¤¤¤¦¡£
´ØÀÇ¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÄäÀï¤Þ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉÔµ¬Â§È¯¸À¤â·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ¥í¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¤ÆÄäÀï¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥æ¡¼¥í¤Ê¤É¤Î²¤½£ÄÌ²ß¤ÏÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤ê¤½¤Ê£È£Ä¤Î°æ¸ý»á¤Ï¥æ¡¼¥í¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤Î¼å¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡Ê£Å£Ã£Â¡Ë¤âÍø²¼¤²»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥æ¡¼¥í¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥À¥¤¥¢¥ê¡¼[M/DJP]
¡ö·ÐºÑ»ØÉ¸Í½Â¬¡¡[JP/FOR]