新田桃子、2年ぶり『週プレ』グラビア登場 『ドンブラザーズ』みほちゃん＆夏美で人気に
俳優の新田桃子が17日発売の『週刊プレイボーイ』8・9号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】無防備な美肌を見せる新田桃子
今週の週プレは素顔のスーパー戦隊ヒロイン大集結号。新シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』からはまるぴ＆今森茉耶が奇跡の2ショット表紙＆グラビア26ページ＆DVDとなる。
このほか、同号には『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』の新田桃子、『炎神戦隊ゴーオンジャー』杉本有美、『海賊戦隊ゴーカイジャー』小池唯、『超力戦隊オーレンジャー』さとう珠緒ら歴代スーパー戦隊ヒロインが登場する。
新田は、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（テレビ朝日）に雉野みほ／倉持夏美／獣人（ジュート）役で出演し、話題に。今週号で2年ぶりのグラビア登場となった。
【写真】無防備な美肌を見せる新田桃子
今週の週プレは素顔のスーパー戦隊ヒロイン大集結号。新シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』からはまるぴ＆今森茉耶が奇跡の2ショット表紙＆グラビア26ページ＆DVDとなる。
このほか、同号には『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』の新田桃子、『炎神戦隊ゴーオンジャー』杉本有美、『海賊戦隊ゴーカイジャー』小池唯、『超力戦隊オーレンジャー』さとう珠緒ら歴代スーパー戦隊ヒロインが登場する。
新田は、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（テレビ朝日）に雉野みほ／倉持夏美／獣人（ジュート）役で出演し、話題に。今週号で2年ぶりのグラビア登場となった。