新田桃子＝週刊プレイボーイ9・10号より（集英社）より　（C）佐藤容平／集英社

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　俳優の新田桃子が17日発売の『週刊プレイボーイ』8・9号（集英社）のグラビアに登場した。

【写真】無防備な美肌を見せる新田桃子

　今週の週プレは素顔のスーパー戦隊ヒロイン大集結号。新シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』からはまるぴ＆今森茉耶が奇跡の2ショット表紙＆グラビア26ページ＆DVDとなる。

　このほか、同号には『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』の新田桃子、『炎神戦隊ゴーオンジャー』杉本有美、『海賊戦隊ゴーカイジャー』小池唯、『超力戦隊オーレンジャー』さとう珠緒ら歴代スーパー戦隊ヒロインが登場する。

　新田は、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（テレビ朝日）に雉野みほ／倉持夏美／獣人（ジュート）役で出演し、話題に。今週号で2年ぶりのグラビア登場となった。