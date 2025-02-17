【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表
気象台は、午前6時15分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。
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秋田県の海上では、17日昼過ぎから17日夜遅くまで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風雪警報【発表】
17日昼過ぎから17日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■能代市
□暴風雪警報【発表】
17日昼過ぎから17日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□暴風雪警報【発表】
17日昼過ぎから17日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■由利本荘市
□暴風雪警報【発表】
17日昼過ぎから17日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■潟上市
□暴風雪警報【発表】
17日昼過ぎから17日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■にかほ市
□暴風雪警報【発表】
17日昼過ぎから17日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■三種町
□暴風雪警報【発表】
17日昼過ぎから17日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■八峰町
□暴風雪警報【発表】
17日昼過ぎから17日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s