¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¹ÈÇòÀïÃæ»ß¡ÄÍ¼Êý£´»þ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó´ÑÍ÷ÀÊËþ°÷¤ÎÍýÍ³¡¡ÈÄÅìÍ¯¸è¡ÖÎå¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î£±£¶Æü¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¡ÊÀ¸ÌÜ¡Ë¤Ç°ÛÎã¤Î¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£µåÃÄÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ï£±Ëü£¶£²£°£°¿Í¡£½µËö¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¹ÈÇòÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Âë¥Ê¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤ÏÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡»þº¹Îý½¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼çÎÏ¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤½¤í¤¦£ÁÁÈ¤¬¸áÁ°¡¢¼ã¼êÃæ¿´¤Î£ÂÁÈ¤¬¸á¸å¤«¤é»ÏÆ°¡£Îý½¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¼çÎÏÁª¼ê¤¬Áá¤á¤ËÎý½¬¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢ÆüÍËÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤à¤ËÏ¢¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¢Ï©¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸á¸å£´»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î´ÑÍ÷ÀÊ¤¬Ëþ°÷¤Ë¡Ä¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¤òÌÛ¡¹¤È¹Ô¤¦ÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨°ì·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿£·Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤¬¡ÖÇØ¿å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£º£Ç¯¥À¥á¤Ê¤é½ª¤ï¤ê¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç°ì¿´ÉÔÍð¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ£²Ç¯ÌÜ¤«¤é°ì·³¤ËÄêÃå¤·¡¢Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£º£½Õ¡¢Æó¿Í»°µÓ¤ÇÉü³è¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÁÒÌî¥Á¡¼¥ÕÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤³¤Î£²Ç¯¤Ç¤É¤¦¥º¥ì¤¿¤Î¤«¤ò´Þ¤á¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸Â½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤ÊÀïÎÏ¡£Áá¤¯ÉüÄ´¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÇÎý½¬¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÑÍ÷ÀÊ¤ÎÄê°÷¤¬£±£°£°¿Í¤Û¤É¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤Î£²¿Í¤À¤±¤ÇÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¡¢Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»ä¸ì¤â¤Ê¤¯¸«¼é¤ë¸÷·Ê¤Ï°ÛÍÍ¤½¤Î¤â¤Î¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤é¤â¡Öº£µ¨¤Ë¤«¤±¤ëÈÄÅì¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Ë°ÛÎã¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÄÅì¤ÏÎý½¬¸å¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£ËÜÅö¤ËÎå¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¿Íµ¤Àè¹Ô¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡£ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£