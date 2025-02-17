Snow Man ÌÜ¹õÏ¡¡¢ÇÐÍ¥¶È¤«¤éCM½Ð±é¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿1Ç¯¡¡28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµ¡¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë³èÌö
¡¡2·î16Æü¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÌÜ¹õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ìⅡ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍèÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥½¥í³èÆ°¤Ç¤âSnow Man¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Î°ì¿Í¤À¡£¤½¤ó¤ÊÌÜ¹õ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµ¡¤Ë¡¢27ºÐ¤Î1Ç¯´Ö¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿ÌÜ¹õÏ¡¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ë
¡¡ÌÜ¹õ¤Ï2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä2023Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²ー¥à¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë±Ç²è¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ä¾ÍèÍË¾¤ÊÇÐÍ¥¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ø¥¨¥é¥ó¥Éー¥ë¾Þ¡Ù¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤â¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¼ç±é¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¸µÎø¿Í¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¼ã¼Ô¡¢¤È¤¤¤¦Á¡ºÙ¤Ê¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢¡ØÂè121²ó¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡Ù¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¡ØTV station¥É¥é¥ÞÂç¾Þ2024¡Ù¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²ー¥à¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÈÌÜ¹õÏ¡¡á±éµ»ÈÉ¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò¤è¤ê¿§Ç»¤¯¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é¡ÖFENDI¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤âÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹Ãæ¤ÇÌÜ¹õ¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹¹ð¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºº£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯½Õ²Æ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÈ´Å§¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¹¹ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÆüËÜ¿Í¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¡¢¤È¤¤¤¦²÷µó¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡ØÂè41²ó¥Ù¥¹¥È¥¸ー¥Ë¥¹¥È2024¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ê¡¢½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ËÃ±ÆÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¤â¡ÖÌÜ¹õÏ¡¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ò¹¤á¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤é»¨»ï¡ØFINEBOYS¡Ù¡ÊÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¡¢Ãå¼Â¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌÜ¹õ¤Î1Ç¯¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿³èÆ°¤Ï¡¢CM½Ð±é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¡ÖÀ²¤ìÉ÷¡×¡¢¡ÖLINE¡§¥Ç¥£¥º¥Ëー ¥Ä¥à¥Ä¥à¡×¡Êº´µ×´ÖÂç²ð¤È¶¦±é¡Ë¤ÎTVCM¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¤âÌÜ¹õ¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËTV¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥ì¥°¥¶¡×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¡Ömotorola razr 50¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤CM¤Ë¤â½Ð±é¡£¡Ö¥ì¥°¥¶¡×¤ÎCM¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë6¤Ä¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò±é¤¸¡¢¡Ömotorola razr 50¡×¤ÎCM¤Ç¤Ï¡Ömotorola razr 50¡×¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¡È¥ß¥ËREN¡É¤È¤È¤â¤ËSF¤ÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎCM¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¥´¶ÅÙ¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤é¤ì¤ëÌÜ¹õ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿ÌÜ¹õ¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î1Ç¯¤â¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£Èà¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¹â¶¶°´¡Ë