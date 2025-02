◆前回までのあらすじ



人一倍結婚願望が強い明里(29)は、年下の彼氏・亮太郎(27)と同棲中。



同棲を始めた当初のゴタゴタを乗り越えたばかりの今、大学時代の同窓会に参加することに。しかし、亮太郎は過去に同窓会に関するトラウマがあるのだった。



Vol.9 焦り<明里>



「ひさしぶり〜!全然変わってないね!」



「元気!?懐かしいねぇ」



乾杯の挨拶が済むなり、赤坂のホテルのバンケットルームには明るい声が飛び交い始める。





今夜は、大学時代のゼミの同窓会だ。先生のご定年退職祝いを冠して行われた会ということもあり、会場は私の同級生だけに限らず多くの人でごった返していた。― 亮太郎に遠慮して、ギリギリまで参加を迷っていたけれど…久しぶりにみんなに会えるのは、やっぱり嬉しいな。そんなふうに思ったのは、決して嘘じゃない。だけどもし、「そう自分自身に言い聞かせていたのでは?」と尋ねられたら、否定できる自信もない。会に参加して時間が経つにつれ、私の胸のなかには、ふたつの気持ちがない交ぜになっていったから──。「来てよかった」という気持ちと、「やっぱり来なければよかった」という、ふたつの気持ちが。久しぶりに会う友人たちとのおしゃべりに夢中になると、春先の乾燥した空気も相まってすぐに喉が渇く。「ね、飲み物取りに行く?」そう誘いあってバーカウンターに行くと、少なくない人数の友人が、ウーロン茶やオレンジジュースのグラスを手に取っていくのだ。「あ…実はいま、4ヶ月で…」「去年出産して、まだ授乳中なの」幸福そうな表情でそう告げられるたびに、私は大袈裟なほどはしゃいで喜びを表現する。「えー!そうなんだ!おめでとう〜!」そう答える私の手にはシャンパングラスがシュワシュワと音を立てていて、甘く弾けるその液体を流し込んでも、かえって渇きを感じるような気がした。

先生からのスピーチをもって同窓会がお開きになると、二次会には参加せずに家に帰ることにした。



「ねえ〜明里!ほんとに行かないの!?」



同窓会に遅れて参加してきた菜奈が、寂しそうな顔をして背後から大きな声で誘ってくれる。けれど私は、「ごめーん」と軽い返事でその誘いをかわした。



― 亮太郎に心配かけたくないし、一次会で帰ろう。



『いま同窓会終わったよ。二次会には出ないで、これから電車で帰るね』



そう亮太郎にLINEを送り終えると、赤坂の町を六本木に向かって歩く。



早く帰るにしたって、いまはまだ20時だ。六本木まで少し歩いて、日比谷線に乗るくらいの時間はある。なんとなく、1人になってしばらく歩きたい気分だった。



だけど、黙々と歩いてANAインターコンチの前あたりまで来た頃。なんとなく今の自分がさびしく滑稽なように思えて、無意識に苦笑いを浮かべていることに気がついた。



― 結局私も全然飲まなかったし…亮太郎を心配させるようなこと、起こる隙すらなかったな。



亮太郎が同窓会に大きなトラウマを抱えていることは、付き合い始めてすぐの時に教えてもらった。



大学時代からずっと付き合っていた彼女と、亮太郎のサークルの大親友が、1年以上もの間浮気していたこと。



スリルを楽しむために、ふたりが好んで留守中の亮太郎の部屋を使用していたこと。



その全てのきっかけが、彼女が同窓会で泥酔するほどお酒に酔ったからだったこと…。



周りにもその事実を知りながら協力していた人がいたことで、亮太郎は、社会人以前の人間関係を全てリセットしたのだと言っていた。



カラッとした笑顔で、雑談のひとつとして何げなく話してくれたことだったけれど、その時の亮太郎はどれだけつらかっただろう。



私にも、妹の歌織に恋人を奪われた経験がある。だからこそ亮太郎の苦しさがわかる気がして、トラウマを持つ亮太郎のことを絶対幸せにしたいと思ったのだ。



だけど…私はもうすぐ30歳。亮太郎が手酷い浮気をされた20代前半の頃とは違う。



絶対に亮太郎を心配させないという気持ちで同窓会に参加したのに、それどころかみんな、いくつも先のステージに進んでいた。



シャンパンやビールではなく、ウーロン茶を片手に。



もちろん、みんながみんなお母さんになっていたわけじゃない。



30歳での結婚や妊娠は、最近でいえば早い方だということだってわかってる。



それでも、先生へご挨拶するための順番を待つ輪の中では、私以外のほとんどの女性が薬指に指輪を光らせていた。女性だけじゃなく男性も、少なくない数が結婚しているみたいだった。



「明里、ほんとに久しぶりだね」



久しぶりに会う友人たちとは、当たり障りのない会話が切り口になる。その時に、ちらと薬指を確認する目線を感じたのは、私の考えすぎじゃないと思う。



そのあとはすぐ、「明里が菜奈と作った会社、すごいね!この前なんかのWebニュースで見たよ」なんて、会社を褒めてくれる流れになったから。



人のプライベートには分け入らない、常識的で優しい人たち。



その優しさが、その余裕が人一倍「家族が欲しい」と願いながらも、ずっと後ろのステージで足踏みしている私には、ちくりと痛かったのだ。



― 私…年下の亮太郎に付き合って、いつまで独身でいるんだろう。



眩しすぎる光の前には、暗い影が落ちる。友人たちの幸福に圧倒された私の心にも、すっかり影が落ちてしまっていた。



ぼんやりとした憂鬱な気持ちを抱えながら、いつのまにかたどり着いた六本木駅から日比谷線に乗り込む。



すると、車両に足を踏み入れた途端。耳に馴染んだ声が聞こえた。



「明里…?」



ふと顔を上げると、そこには先ほどまで会場で目にしていた顔があった。



私が学生時代に数ヶ月付き合っていた、昔の恋人の姿だった。

「あ…久しぶり。さっきは会場でタイミングなかったね」



「だね。明里は?二次会行かないの?」



「うん、帰る。そっちは?」



「俺は今からちょっと仕事。恵比寿にオフィスあって、22時からニューヨークとオンラインMTGあるから」



「そうなんだ。外銀だっけ?忙しそうだね」



「まあね。てか明里、六本木まで歩いてきたの?俺は霞ヶ関から乗り換えてきた」



「そっか」



「うん」



「……」



「……」



当たり障りのない会話すら途切れ、無言のままふたり揃って日比谷線の走る音に耳を澄ませる。



この人ともかつては「結婚したい」と思っていたことは、遠い昔のことすぎてもう思い出せない。



ましてや、最後は歌織に奪われた人だ。いまさら過ちの犯しようもないし、なにより今は彼の薬指にもまた、指輪が光っている。



<The next stop is Ebisu, H02. Please change here for the JR lines…>



沈黙を打ち破るように、車内アナウンスが恵比寿駅への到着を告げる。



「…じゃあ、仕事頑張ってね」



「おう、明里も!歌織ちゃんにもよろしくな」



失礼な言葉にも、怒りすら湧かない。私と彼の間にあったのは、湿度のないただの無味乾燥な過去だけだった。



空虚な気持ちで1番出口の階段を上がると、恵比寿像の前に亮太郎が立っていた。スマホから目線を上げ、私を見つけるなりパッと顔を輝かせる。



「おかえり!そろそろかなと思って、迎えに来てみた」



「嬉しい、ありがと」



平気なふりで「行っておいでよ!」と送り出してくれていたけれど、実は心配してくれていたのだろう。



いつもならどんな憂鬱な気持ちも、亮太郎の顔を見ればすぐに吹き飛んでしまう。だけど今夜は、そんな単純な「好き」という気持ちを上回る感情が、私の中に巣食っていた。



…焦り。



それも、ひどく被害妄想じみたタイプの。



― そんなに私のことが心配なら、はやく結婚しようよ。



少し心配そうにこちらをうかがう亮太郎の表情が、私の今夜のすり傷を乱暴に擦りあげるように感じる。



「明里、全然飲んでないみたいだね。顔色がふつう」



「うん。実際全然飲んでないから」



「そうなんだ。珍しいじゃん」



「うん…みんな妊娠してたりして、あんまり飲む人いなかったから」



「そうなんだ。めでたいねぇ〜」



そのあまりに能天気な声色に、私の気持ちはさらに逆撫でされた。



― どうして、そんなに他人事なの?私、もうすぐ30だよ?私たちももう結婚間近だよね?同棲するってそういうことじゃないの?



今すぐ亮太郎に問いただしたかったけれど、私はその言葉をぐっと飲み込む。



もし菜奈に相談したら、「そんなに結婚したいなら、明里の方からプロポーズすればいいじゃん」なんて言われることはわかってる。



でも、結婚する時は、やっぱり男の人の方からプロポーズして欲しい…。



30を目前にしてもそんな憧れを抱き続けることが、許されないことだとはまだ思いたくなかった。



すっかり他人事のような言いぶりの亮太郎を、同じくらい焦らせたかった。でも、そう思って私が取った方法は、我ながら最悪だったと思う。



「いまね、昔の彼と電車が一緒だったの」



「え?」



「あ…でも、全然話題もなくて。向こうはもう結婚したし、もちろん何もなかったよ」



「うん。正直に言ってくれるってことは、やましくないってことだしね。ありがと」



全く動じない亮太郎の様子を見て、私はすぐに自分の浅はかな発言を後悔した。自分がみじめでしかたがなかった。



一方通行に尽くしているように感じてしまう自分が。



結婚願望が抑えられない、みっともない自分が。



みんなの幸せを羨んで、心の底からお祝いできない自分が。



なにより、亮太郎を焦らせたくて、元カレの存在でトラウマをほじくり返そうとした自分が…許せなかった。



― 私…これ以上、自分にガッカリしたくない…。



気がつけば私は、揺れる渋谷橋の歩道橋の上で亮太郎に向き合っていた。



「ねえ、亮太郎…。亮太郎は結婚願望ある…よね?」



精一杯の微笑みを頬に浮かべながら、そう尋ねる。これが今の私の精一杯だ。



同棲を持ちかけてくれた以上、亮太郎にだって結婚する意思があると信じてる。



ただ今は、それをはっきり言葉にしてもらえれば十分。このみじめさを少しでも拭い去るためにも、プロポーズまでいかなくても、亮太郎の口から甘い未来を聞いて安心したかった。



でも…亮太郎から返ってきた言葉は、あまりにも残酷だった。



「え、結婚願望?もちろん、あるけど…」



歩道橋の下を、嵐のような音を立ててトラックが走り去る。



かき消えそうな半笑いの掠れ声だったのに、続く言葉は、はっきりと私の耳に届いた。



「今はまだ全然考えられないっていうか…。そんなに焦らなくても良くない?」



