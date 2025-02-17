²Ð¤Î¶Ì¸¶ÀÐ¡¢¸«¡Á¤Ä¤±¤¿!¡¡ºå¿À¡¦°éÀ®1°Ì¹©Æ£¤¬158Á¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç²¡¤»¤¿¡×
¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡ºå¿À0¡¼11¹Åç¡Ê2025Ç¯2·î16Æü¡¡µ¹ÌîºÂ¡Ë
¡¡¶ñ»ÖÀîÁÈ¤«¤é¡Ö²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤Î¸¶ÀÐÈ¯·¡¤À¡ªºå¿À¤Ï16Æü¡¢³«Ëë¥«¡¼¥É¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¹Åç¤Èµ¹ÌîºÂ¤ÇÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¹©Æ£ÂÙÀ®Åê¼ê¡Ê23¡á»Í¹ñ¡¦ÆÁÅç¡Ë¤¬¥ë¡¼¥¡¼°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£8²ó¤«¤é6ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤ê¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤Ë¤¢¤È1¥¥í¤ÈÇ÷¤ë158¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É1²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¡£²Ú¡¹¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤ØÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ127¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¬¡¢µ¹ÌîºÂ¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿1Ëü2500¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£8²óÀèÆ¬¤ÎËöÊñ¤ËÅê¤¸¤¿¹©Æ£¤Î2µåÌÜ¡¢¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼µ¹ÌîºÂ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿µåÂ®¤Ï158¥¥í¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬Çä¤ê¤ÎËöÊñ¤ÎÂÇµå¤Ï¡¢ÎÏ¤Ê¤¤±¦Èô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1²ó¤ò¤ï¤º¤«6µå¤Ç1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£150¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó³§¤µ¤ó1·³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÉ¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç²¡¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¡×
¡¡¼«Ëý¤ÎÄ¾µå¤Ï1·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â½½Ê¬¡¢ÄÌÍÑ¤·¤¿¡£1»à¸å¡¢ÃçÅÄ¤ËÈ´¤±¤¿Ä¾µå¤òÃæÁ°ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¡¦ÆóËó¤ò155¥¥í¤ÇÍ·Èô¡¢¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÎÅÏÊÕ¤ò154¥¥í¤ÇÃæÈô¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¡Ö²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤¬ÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Öµå¤Î¶¯¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÎÉ¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¶ñ»ÖÀîÁÈ¤À¤¬¡¢Áá´ü¤Î»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¡¢µÙÆüÊÖ¾å¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤ÉìÅÍß¤ËÎý½¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇÂ®159¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÎÏ´¶¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡ÊµåÂ®¡Ë150¥¥í¸åÈ¾¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤«¤é·Ú¤¯ÎÉ¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤ÏÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿µÕ»°³Ñ·Á¤ÎÆùÂÎ¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Þ¥ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£Åìµþ¹ñºÝÂç2Ç¯»þ¤«¤é¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢Æþ³Ø»þ65¥¥í¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤ÏÂ´¶È»þ¤Ë¤Ï80¥¥í¤Þ¤ÇÁýÎÌ¡£ºÇÂ®142¥¥í¤À¤Ã¤¿Ä¾µå¤Ï¡¢3Ç¯½Õ¤Ë¤Ï153¥¥í¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥×¥í½é¤Î¼ÂÀï¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤Þ¤Ç1¥¥í¤ËÇ÷¤ëÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡ÊÄ¾µå¤Î¾õÂÖ¤Ï¡Ë70¡ó¤¯¤é¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿Àè¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡¢1·³¤Î¸ø¼°ÀïÅÐÈÄ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë¡¢µå»ùºå¿À¤Ç¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¡þ¹©Æ£¡¡ÂÙÀ®¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤¿¤¤¤»¤¤¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë11·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£ÌÀºù¡Ê¸½¥Î¡¼¥¹¥¢¥¸¥¢ÂçÌÀºù¡Ë¤Ç¤Ï3Ç¯²Æ¤Î½©ÅÄÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£Åìµþ¹ñºÝÂç¤ò·Ð¤Æ24Ç¯¤Ï»Í¹ñ¡¦ÆÁÅç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢8¾¡¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¡£24Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢82¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢¦ºå¿À¡¦°ÂÆ£Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê¹©Æ£¤ÎÅêµå¤Ë¡Ë½é¤á¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Êº£¸å¤â1·³¤ÇÅê¤²¤ë¡Ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£