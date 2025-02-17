ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Å¸¡¡µÜ¾ë¡¦Æî»°Î¦¡¢Ä®Ì±¤ËÊç½¸
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÄÅÇÈ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿µÜ¾ë¸©Æî»°Î¦Ä®¤Î¿ÌºÒÅÁ¾µ´Û¡ÖÆî»°Î¦311¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÌºÒÈ¯À¸»þ¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÄ®Ì±¤ËÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢200°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¤«¤é39ÄÌ¤òÁª¤ÓÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø»³¤µÆ¨¤²¤í¡¼¡ª¡ª¡Ù¤ÈÉ¬»à¤Ë¶«¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ø¡¡¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤Î¶«¤ÓÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Ì¿¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÊÉ¤Ë¤ÏÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÊÂ¤Ö¡£¼ê»æ·Á¼°¤Çµ¤·¤¿»×¤¤¤ò¡¢Íè´Û¼Ô¤ÏÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Åìµþ¤«¤éË¬¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¾®¿ù¹°¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï¡Ö¿Í¤È¿Í¤¬½õ¤±¹ç¤Ã¤ÆÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë»Ñ¤Ë¤°¤Ã¤È¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±´Û¤Î¸ÜÌä¹â¶¶°ìÀ¶¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤Ï¡Ö¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤¬Å¥¤À¤é¤±¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿Í¤Î»Ù¤¨¤¬À¸¤¤ëÍ¦µ¤¤ä´õË¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍè´Û¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌµÎÁ¤Ç3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£²ÐÍË¤ÏµÙ´Û¤À¤¬¡¢3·î11Æü¤ÏÆÃÊÌ¤Ë³«´Û¤¹¤ë¡£