ベティスvsソシエダ スタメン発表
[2.16 ラ・リーガ第24節](ベニート・ビジャマリン)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ベティス]
先発
GK 13 アドリアン
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 5 マルク・バルトラ
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 40 Ángel Ortiz
MF 4 ジョニー・カルドーゾ
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 22 イスコ
FW 7 アントニー
FW 19 クチョ・エルナンデス
FW 36 Jesús Rodríguez
控え
GK 25 フラン・ビエイテス
GK 31 Guilherme Fernandes
DF 6 ナタン
DF 23 ユースフ・サバリ
DF 24 アイトール・ルイバル
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 21 マルク・ロカ
FW 8 ビトール・ロッキ
FW 9 チミー・アビラ
FW 10 アブデ・エザルズリ
FW 11 セドリック・バカンブ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 19 ジョン・アランブル
DF 21 ナイフ・アゲルド
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 アルセン・ザハリャン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 14 久保建英
監督
イマノル・アルグアシル
※29:00開始
<出場メンバー>
[ベティス]
先発
GK 13 アドリアン
DF 3 ディエゴ・ジョレンテ
DF 5 マルク・バルトラ
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 40 Ángel Ortiz
MF 4 ジョニー・カルドーゾ
MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 22 イスコ
FW 7 アントニー
FW 19 クチョ・エルナンデス
FW 36 Jesús Rodríguez
GK 25 フラン・ビエイテス
GK 31 Guilherme Fernandes
DF 6 ナタン
DF 23 ユースフ・サバリ
DF 24 アイトール・ルイバル
MF 16 セルジ・アルティミラ
MF 21 マルク・ロカ
FW 8 ビトール・ロッキ
FW 9 チミー・アビラ
FW 10 アブデ・エザルズリ
FW 11 セドリック・バカンブ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 19 ジョン・アランブル
DF 21 ナイフ・アゲルド
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 8 アルセン・ザハリャン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 14 久保建英
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります