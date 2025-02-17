[2.16 ラ・リーガ第24節](ベニート・ビジャマリン)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ベティス]

先発

GK 13 アドリアン

DF 3 ディエゴ・ジョレンテ

DF 5 マルク・バルトラ

DF 12 リカルド・ロドリゲス

DF 40 Ángel Ortiz

MF 4 ジョニー・カルドーゾ

MF 20 ジオバニ・ロ・チェルソ

MF 22 イスコ

FW 7 アントニー

FW 19 クチョ・エルナンデス

FW 36 Jesús Rodríguez

控え

GK 25 フラン・ビエイテス

GK 31 Guilherme Fernandes

DF 6 ナタン

DF 23 ユースフ・サバリ

DF 24 アイトール・ルイバル

MF 16 セルジ・アルティミラ

MF 21 マルク・ロカ

FW 8 ビトール・ロッキ

FW 9 チミー・アビラ

FW 10 アブデ・エザルズリ

FW 11 セドリック・バカンブ

監督

マヌエル・ペジェグリーニ

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 19 ジョン・アランブル

DF 21 ナイフ・アゲルド

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 23 ブライス・メンデス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 11 シェラルド・ベッカー

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 12 ハビ・ロペス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 8 アルセン・ザハリャン

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 28 パブロ・マリン

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 14 久保建英

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります