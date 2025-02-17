ユベントスvsインテル スタメン発表
[2.16 セリエA第25節](アリアンツ・スタジアム)
※28:45開始
<出場メンバー>
[ユベントス]
先発
GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 12 レナト・ベイガ
DF 22 ティモシー・ウェア
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
MF 7 フランシスコ・コンセイソン
MF 8 トゥーン・コープマイネルス
MF 11 ニコラス・ゴンサレス
MF 16 ウェストン・マッケニー
MF 19 ケフレン・テュラム
FW 20 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 2 アルベルト
DF 6 ロイド・ケリー
DF 27 アンドレア・カンビアーゾ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
FW 10 ケナン・ユルディズ
FW 51 サムエル・ムバングラ
監督
チアゴ・モッタ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
FW 99 メフディ・タレミ
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 11 ホアキン・コレア
監督
シモーネ・インザーギ
※28:45開始
<出場メンバー>
[ユベントス]
先発
GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 12 レナト・ベイガ
DF 22 ティモシー・ウェア
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
MF 7 フランシスコ・コンセイソン
MF 8 トゥーン・コープマイネルス
MF 11 ニコラス・ゴンサレス
MF 16 ウェストン・マッケニー
FW 20 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 2 アルベルト
DF 6 ロイド・ケリー
DF 27 アンドレア・カンビアーゾ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
FW 10 ケナン・ユルディズ
FW 51 サムエル・ムバングラ
監督
チアゴ・モッタ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
FW 99 メフディ・タレミ
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 40 A. Calligaris
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
DF 36 マッテオ・ダルミアン
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 11 ホアキン・コレア
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります