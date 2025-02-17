[2.16 セリエA第25節](アリアンツ・スタジアム)

※28:45開始

<出場メンバー>

[ユベントス]

先発

GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ

DF 4 フェデリコ・ガッティ

DF 12 レナト・ベイガ

DF 22 ティモシー・ウェア

DF 37 ニコロ・サヴォーナ

MF 7 フランシスコ・コンセイソン

MF 8 トゥーン・コープマイネルス

MF 11 ニコラス・ゴンサレス

MF 16 ウェストン・マッケニー

MF 19 ケフレン・テュラム

FW 20 ランダル・コロ・ムアニ

控え

GK 1 マッティア・ペリン

GK 23 カルロ・ピンソーリョ

DF 2 アルベルト

DF 6 ロイド・ケリー

DF 27 アンドレア・カンビアーゾ

DF 40 ヨナス・ルーヒ

MF 5 マヌエル・ロカテッリ

FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ

FW 10 ケナン・ユルディズ

FW 51 サムエル・ムバングラ

監督

チアゴ・モッタ

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 10 ラウタロ・マルティネス

FW 99 メフディ・タレミ

控え

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

GK 40 A. Calligaris

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 Y. Bisseck

DF 36 マッテオ・ダルミアン

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

MF 59 ニコラ・ザレフスキ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 11 ホアキン・コレア

監督

シモーネ・インザーギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります