sumika・櫻坂46登場の超熱狂ステージ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春！ライブ 2025』 開幕レポート

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、学生の“永遠に忘れられない、春の思い出づくり”を全力応援!

『ユニ春!ライブ2025』が開幕し、「sumika」がライブ初日にパーク初登場。

『ユニ春』CMテーマソング「10時の方角」を披露したほか、「櫻坂46」は2年ぶりのユニ春ライブに登場。

超熱狂のステージの様子を紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春!ライブ 2025』 開幕レポート

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、おトクな学生限定チケットなどさまざまなプログラムで、学生の“永遠に忘れられない、春の思い出づくり”を応援する学生限定キャンペーン『ユニ春』を、2025年4月6日(日)まで開催中。

このキャンペーンの一環で開催する大興奮のスペシャルライブ『ユニ春!ライブ2025』※が2月15日(土)に開幕しました。

初日は、大人気バンド「sumika」がパークに初登場し、大歓声のなか『ユニ春』CMテーマソング「10時の方角」をはじめ、本日MVが初公開となる新曲「Vermillion」を初歌唱。

会場が一体となる超熱狂のライブを繰り広げました☆

また、2月16日(日)には、女性アイドルグループ「櫻坂46」が『ユニ春!ライブ2023』以来、2年ぶりに2度目の『ユニ春』スペシャルライブを開催。

2024年の紅白歌合戦で披露した「自業自得」や、新曲の「UDAGAWA GENERATION」など迫力のパフォーマンスを披露し、学生の思い出づくりを全力で応援しました。

「sumika」スペシャルライブ

『ユニ春!ライブ2025』初日2月15日(土)を飾ったのは、パークでの初ライブとなる「sumika」

グラマシーパークのライブ特設会場で、待ちに待ったゲストの大歓声に迎えられ、ライブがスタートしました。

「ふっかつのじゅもん」や「運命」などの人気ナンバーに加え、『ユニ春』CMテーマソングとして披露した「10時の方角」では、“新しい生活シーズンの中で戦っていく人の気持ち”を歌いあげ、春という季節を迎えた学生を力強く応援し、会場は超興奮に包まれました。

ボーカルの片岡健太さんは、「新しく始まる春を迎えるあなたの前で、かつ、ワクワクするしかないユニバーサル・スタジオ・ジャパンという場所でライブできることに喜びを感じています!あなたに良い春が来ますように!」と呼びかけ、会場を大いに盛り上げました。

「sumika」コメント

僕たちにとって、一生忘れられない経験になりました。

テーマパークという場所や、キャラクターとのコラボレーションによって、想像を超えるライブになったと感じていますし、ゲストにとっても、“忘れられない春”になったと思います。

僕自身は学生時代、環境が大きく変わってしまう春という季節が苦手だったので、そんな人のことを、今回の「ユニ春!ライブ」で勇気づけられたらいいなと思ってパフォーマンスしました。

特に、今回初披露となる新曲「Vermillion」では、新しい始まりとなる春という季節に、ゲストの皆さんにも一緒に新しいスタートを切ってほしいという想いが表現できたと思っています。

ゲストの表情からもそれが感じられ、すごく嬉しかったですね。

ライブ会場のゲストのコメント

初めて「ユニ春!ライブ」に来ました。抱いていた不安とか、これまで頑張ってきたことを思い出して、今日の体験を胸に、さらに次に繋げて頑張ろうと思い、とっても元気になれました!sumikaらしさ全開のセットリストで、ユニバのキャラクターが出てくるのはすごく新鮮でした!(千葉県/友人グループ)

「10時の方角」が起用されている「ユニ春」のCMを見て、まさに自分たちやん!と思って、すぐに応募しました。会場が一体になってめちゃくちゃ盛り上がっていて、気持ちが熱くなりました。キャラクターもかわいくて、ユニバでしかできないライブだなと思いました!来年社会人になって、もし辛くなっても今日を思い出して頑張ります!(愛知県/友人グループ)

「櫻坂46」スペシャルライブ

「櫻坂46」スペシャルライブは2月16日(日)に開催されました。

ライブへの期待が最高潮に高まるなか、キャプテンの松田里奈さんは、「「ユニ春!ライブ」が、これからの生活を頑張るきっかけになったら嬉しいです。今日ここだけの楽しい春をお届けします!今日はみんなではしゃぐぞー!」と声をかけ、“学生生活の一番の思い出”になる最高のライブを届けようと、気持ちのこもった華やかなパフォーマンスを披露しました。

「自業自得」「BAN」などのヒットナンバーに加え、「UDAGAWA GENERATION」や「ピッカーン!」などの新曲もライブ初披露で、青空のもと次々と繰り広げられる熱いパフォーマンスには、会場から大きな拍手と歓声があがり、超熱狂に包まれました。

「櫻坂46」コメント

松田里奈さん「学生の頃の春休みって、大人になっても忘れられない記憶に残るタイミングだと思うので、学生のみなさまには、「ユニ春」で良い思い出ができたなあと思い出してもらえたら、と思います。ライ

ブだけじゃなくても、ユニバに来ることによって、お友達と最高の思い出ができたら嬉しいですし、その思い出を糧に、普段の生活でも思い出して、頑張ろう!って思ってもらえるようなライブが今日はお届け

できたと思います。『ユニ春』最高です!学生の皆様と一緒に私達も楽しみました!」

山粼天さん「春休みは、これから進学や進級が始まって、新しい生活になると思うので、自分が学生の頃はいろんな不安がありました。だから、学生のみなさまには、今日だけでも何も気にせずに楽しんで、私

たちと一緒に忘れられない思い出を作ってくださっていたら嬉しいなと思います。櫻坂46は、みなさんの新生活を全力で応援しています!頑張ってください!」

ライブ会場の皆さまのコメント

キャラクターとメンバーが全力でパフォーマンスしていて、春らしい天気の中楽しめました!新生活が始まるタイミングに、こういうライブがあると気持ちが晴れやかになります。普段のライブとは違って、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだからこそ観れる演出に、楽しさが限界を超えて“NOLIMIT!”していました。(東京都/友人グループ)

いっぱい声を出して、タオルも全力で振って、非日常を味わいました!来年から社会人なんですけど、新生活を彩ってくれそうな大切な思い出ができました。気持ちを明るくしてくれて、元気になりました。春って大変な時期だけど、落ち込んだ時にも、ふと今日のことを思い出して頑張りたいです。(岐阜県/友人グループ)

『ユニ春!ライブ2025』は、アーティストとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、学生のゲストの“永遠に忘れられない、春の思い出づくり”を応援するためにお届けしている毎年大好評のスペシャルライブです。

この春は「sumika」と「櫻坂46」に加え、「NEXZ」や「NiziU」という豪華4アーティストが全4日間のライブを繰り広げます。

“NOLIMIT!”なパークのエンターテイメント、そして『ユニ春!ライブ2025』での大好きなアーティストのスペシャルライブを満喫し、仲間や友だちと我を忘れるほどはしゃいで“素”の自分をさらけ出し、この春だけの“超熱狂”と“超興奮”を体験してみてくださいね!

