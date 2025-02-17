舞台『千と千尋』上海公演キャスト発表 ハク＝醍醐虎汰朗＆増子敦貴 湯婆婆／銭婆、頭、坊で初出演【スタッフ含め一覧】
東宝は17日、宮崎駿監督（※崎＝たつさき）の大ヒットアニメーション映画を原作とした舞台『千と千尋の神隠し』の中国・上海公演（7月13日〜8月3日、上海文化広場）のキャストを発表した。千尋役は、橋本環奈と福地桃子のWキャストに決まった。
【画像】舞台『千と千尋の神隠し』橋本環奈＆福地桃子ポスター
舞台『千と千尋の神隠し』は、2022年3月に東京・帝国劇場で世界初演。昨年は、国内ツアーと並行して、ロンドン公演を実施。日本人キャストによる日本語での海外上演としては演劇史上最大規模、東宝主催公演としても史上初の試みの中、ウェストエンド最大級となる客席数約2300席を連日満席にし、約30万人を動員した。
そして今年は、上海で『千と千尋の神隠し』の幕が開く。主要施設がすべて地下にあり、地下型の劇場としては世界最大規模、1949席の劇場「上海文化広場」で、ロンドンに続き、日本人キャスト、日本語上演。日本の演劇史上最大規模で、東宝としても初挑戦となる。
★上海公演キャスト（各役 交互出演）
■千尋
橋本環奈
福地桃子
■ハク
醍醐虎汰朗
増子敦貴（GENIC）
■カオナシ
山野光
澤村亮
■リン／千尋の母
妃海風
■釜爺
宮崎吐夢
■湯婆婆／銭婆
春風ひとみ
樹里咲穂 ※初出演
■兄役／千尋の父
堀部圭亮
■父役
吉村直
■青蛙
元木聖也
■頭
五十嵐ゆうや
飯田一徳 ※初出演
■坊
庄司ゆらの ※初出演
犬飼直紀、大重わたる、大月侑、木村和磨、鈴木伽実、高雄結女、高橋莉瑚（※高＝はしごだか）、竹廣隼人、堂園愛子、中上綾女、西宮ゆうき、福島玖宇也、古澤美樹、藤岡義樹、堀田聖奈、萬谷法英、Miffy、村岡哲至、森莉那、森淑乃、保野優奈、山川大智
■Swing
安部萌、久保田成美、竹内一喜、政田洋平
桜雪陽子（8月2日〜）、乙戸真央
■アンダースタディ
千尋：森莉那
ハク：犬飼直紀
リン／千尋の母：高橋莉瑚（※高＝はしごだか）
釜爺：萬谷法英
湯婆婆／銭婆：桜雪陽子
兄役／千尋の父：村岡哲至
青蛙：藤岡義樹
頭：福島玖宇也
坊：安部萌
★上海公演 スタッフクレジット
原作：宮崎駿
翻案：ジョン・ケアード
共同翻案：今井麻緒子
オリジナルスコア：久石譲
音楽スーパーヴァイザー・オーケストレーション・編曲：ブラッド・ハーク
音楽スーパーヴァイザー補・オーケストレーション・Abletonプログラミング：コナー・キーラン
美術：ジョン・ボウサー
パペットデザイン・ディレクション：トビー・オリエ
振付・ステージング：井手茂太
照明：勝柴次朗
音響：山本浩一
衣裳：中原幸子
ヘアメイク：宮内宏明
映像：栗山聡之
音楽監督：深澤恵梨香
舞台監督：北條孝／大刀佑介
演出補佐：今井麻緒子
演出補：永井誠
プロデューサー：尾木晴佳
演出：ジョン・ケアード
協力：スタジオジブリ
製作：東宝株式会社
主催：上海町芸文化伝播有限公司、上海文化広場劇院管理有限公司
【画像】舞台『千と千尋の神隠し』橋本環奈＆福地桃子ポスター
舞台『千と千尋の神隠し』は、2022年3月に東京・帝国劇場で世界初演。昨年は、国内ツアーと並行して、ロンドン公演を実施。日本人キャストによる日本語での海外上演としては演劇史上最大規模、東宝主催公演としても史上初の試みの中、ウェストエンド最大級となる客席数約2300席を連日満席にし、約30万人を動員した。
★上海公演キャスト（各役 交互出演）
■千尋
橋本環奈
福地桃子
■ハク
醍醐虎汰朗
増子敦貴（GENIC）
■カオナシ
山野光
澤村亮
■リン／千尋の母
妃海風
■釜爺
宮崎吐夢
■湯婆婆／銭婆
春風ひとみ
樹里咲穂 ※初出演
■兄役／千尋の父
堀部圭亮
■父役
吉村直
■青蛙
元木聖也
■頭
五十嵐ゆうや
飯田一徳 ※初出演
■坊
庄司ゆらの ※初出演
犬飼直紀、大重わたる、大月侑、木村和磨、鈴木伽実、高雄結女、高橋莉瑚（※高＝はしごだか）、竹廣隼人、堂園愛子、中上綾女、西宮ゆうき、福島玖宇也、古澤美樹、藤岡義樹、堀田聖奈、萬谷法英、Miffy、村岡哲至、森莉那、森淑乃、保野優奈、山川大智
■Swing
安部萌、久保田成美、竹内一喜、政田洋平
桜雪陽子（8月2日〜）、乙戸真央
■アンダースタディ
千尋：森莉那
ハク：犬飼直紀
リン／千尋の母：高橋莉瑚（※高＝はしごだか）
釜爺：萬谷法英
湯婆婆／銭婆：桜雪陽子
兄役／千尋の父：村岡哲至
青蛙：藤岡義樹
頭：福島玖宇也
坊：安部萌
★上海公演 スタッフクレジット
原作：宮崎駿
翻案：ジョン・ケアード
共同翻案：今井麻緒子
オリジナルスコア：久石譲
音楽スーパーヴァイザー・オーケストレーション・編曲：ブラッド・ハーク
音楽スーパーヴァイザー補・オーケストレーション・Abletonプログラミング：コナー・キーラン
美術：ジョン・ボウサー
パペットデザイン・ディレクション：トビー・オリエ
振付・ステージング：井手茂太
照明：勝柴次朗
音響：山本浩一
衣裳：中原幸子
ヘアメイク：宮内宏明
映像：栗山聡之
音楽監督：深澤恵梨香
舞台監督：北條孝／大刀佑介
演出補佐：今井麻緒子
演出補：永井誠
プロデューサー：尾木晴佳
演出：ジョン・ケアード
協力：スタジオジブリ
製作：東宝株式会社
主催：上海町芸文化伝播有限公司、上海文化広場劇院管理有限公司