パルマvsローマ スタメン発表
[2.16 セリエA第25節](エンニオ・タルディーニ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 21 A. Vogliacco
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 19 ジモン・ゾーム
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 98 デニス・マン
控え
GK 33 リカルド・マルコーネ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 4 ボトンド・バログ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 18 M. Løvik
DF 63 N. Trabucchi
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 23 ドリサ・カマラ
MF 65 E. Plicco
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 32 M. Pellegrino
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 5 エバン・エンディカ
DF 19 ゼキ・チェリク
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 17 クアディオ・コネ
MF 27 L. Gourna-Douath
MF 34 A. Salah-Eddine
MF 56 アレクシス・サレマーカーズ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
FW 18 マティアス・スーレ
控え
GK 70 G. De Marzi
GK 95 ピエルルイジ・ゴッリーニ
DF 3 アンヘリーニョ
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 25 ヴィクトル ネルソン
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 11 アルテム・ドフビク
FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
クラウディオ・ラニエリ
※26:00開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 21 A. Vogliacco
DF 46 ジョバンニ・レオーニ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 19 ジモン・ゾーム
FW 13 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
控え
GK 33 リカルド・マルコーネ
GK 40 エドアルド・コルヴィ
DF 4 ボトンド・バログ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 18 M. Løvik
DF 63 N. Trabucchi
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 20 アントワーヌ・エノー
MF 23 ドリサ・カマラ
MF 65 E. Plicco
FW 11 ポントゥス・アルムクヴィスト
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 32 M. Pellegrino
FW 61 アナス・ハジ・モハメド
監督
Fabio Pecchia
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 5 エバン・エンディカ
DF 19 ゼキ・チェリク
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 17 クアディオ・コネ
MF 27 L. Gourna-Douath
MF 34 A. Salah-Eddine
MF 56 アレクシス・サレマーカーズ
FW 14 エルドル・ショムロドフ
FW 18 マティアス・スーレ
控え
GK 70 G. De Marzi
GK 95 ピエルルイジ・ゴッリーニ
DF 3 アンヘリーニョ
DF 12 サウード・アブドゥルハミド
DF 15 マッツ・フンメルス
DF 25 ヴィクトル ネルソン
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 35 トンマーゾ・バルダンツィ
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 11 アルテム・ドフビク
FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
クラウディオ・ラニエリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります