【週刊ヤングマガジン 2025年12号】2月17日 発売価格:510円

本日2月17日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年12号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

今号では「KAWAII LAB.」バレンタインSPとして、同プロジェクトに所属するアイドルグループの選抜メンバーが集結。表紙・巻頭グラビアには「FRUITS ZIPPER」の月足天音さん、真中まなさんが登場し、温泉旅行を決行している。

また表紙・巻中グラビアに登場した「CANDY TUNE」の桐原美月さん、南なつさんはスイーツ作りに挑戦し、表紙・巻末グラビアの「SWEET STEADY」塩川莉世さん、庄司なぎささんはパジャマパーティーを行なっている。

さらに合計141名に当たる「激レア★バレンタイン特大プレゼント!」も実施されている。

なお同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、グラビアのアザーカットが公開されている。

【「KAWAII LAB.」バレンタインSP 集合カット】【「FRUITS ZIPPER」月足天音さん、真中まなさん】【「CANDY TUNE」桐原美月さん、南なつさん】【「SWEET STEADY」塩川莉世さん、庄司なぎささん】【「激レア★バレンタイン特大プレゼント!」】

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.

(C))LUCKMAN/ヤンマガWeb

(C)佐藤佑一/ヤンマガWeb

(C)大藪達也/ヤンマガWeb