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DF 21 ¥³¥¹¥¿¥¹¡¦¥Ä¥£¥ß¥«¥¹

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DF 84 ¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼

MF 3 ±óÆ£¹Ò

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DF 24 ¥È¥Æ¥£

MF 3 ¥é¥ä¥ó¡¦¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê

MF 7 André

MF 8 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹

MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã

MF 21 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥µ¥é¥Ó¥¢

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FW 29 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹

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GK 25 ¥À¥ó ¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼

DF 4 ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î

DF 34 N. Djiga

DF 37 ¥Ú¥É¥í¡¦¥ê¥Þ

MF 5 ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥à¥Í¥Ä¥£

MF 6 ¥Ö¥Ð¥«¥ë ¥È¥é¥ª¥ì

MF 20 ¥È¥ß¡¼ ¥É¥¤¥ë

MF 27 ¥¸¥ã¥ó=¥ê¥¯¥Í¥ë ¥Ù¥ë¥¬¥ë¥É

FW 26 Carlos Forbs

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Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira

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