±ö¸«¤â¤â¤³¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ!¡×²¼Ãå»Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦±«¤Î¤Á¡¢¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î±ö¸«¤â¤â¤³¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤ÇºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡ØI.D¡Ù(È¯ÇäÃæ 4,620±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë)¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
DVD¡ØI.D¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿±ö¸«¤â¤â¤³
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¤òÁÖ¤ä¤«¤Ê¼ÀÁö´¶¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦±«¤Î¤Á¡¢¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î±ö¸«¤â¤â¤³¡£143cm¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¥µ¥¤¥º¤â¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB87¡¦W52¡¦H81¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥Èµé¤ÎI¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜÅÙ¤âµÞ¾å¾ºÃæ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î1stDVD¡£¸½Ìò¥°¥é¥É¥ë´éÉé¤±¤Î¥Á¡¼¥Èµé¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¿·¿Í¤é¤·¤¤½ãÇò¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿±ö¸«¡£½é¤á¤Æ¤ÎDVD¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊDVD¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬DVD¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ð±é¤ò´î¤ó¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Ë²Æì¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤´¤È¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸±ÇÁü¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿§¤ó¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¤ê¿§¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ä¥·¡¼¥ó¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡Ö¥×¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÃå¤¿Çò¤¤¿åÃå¤Ç¤¹¡£À©Éþ¤òÃ¦¤¤¤ÇÇò¤¤¿åÃå»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤Î¤Á¡¢¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ëÀÄ½Õ¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤¬½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²¼Ãå»Ñ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¤ËÉáÃÊ¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èà½÷´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤¬1ÈÖ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê´¶¤¸¤¬½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç(¾Ð)¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
±ö¸«¤Ï±«¤Î¤Á¡¢¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÀÄ½Õ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤ä²Ä°¦¤¤´¶¤¸¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤³Ú¶Ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð±é½ÐÍè¤¿¤é¥¤¥¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¡£¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö½ÐÍè¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤Î¤Á¡¢¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
DVD¡ØI.D¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿±ö¸«¤â¤â¤³
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¤òÁÖ¤ä¤«¤Ê¼ÀÁö´¶¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦±«¤Î¤Á¡¢¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î±ö¸«¤â¤â¤³¡£143cm¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¥µ¥¤¥º¤â¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB87¡¦W52¡¦H81¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥Èµé¤ÎI¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜÅÙ¤âµÞ¾å¾ºÃæ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î1stDVD¡£¸½Ìò¥°¥é¥É¥ë´éÉé¤±¤Î¥Á¡¼¥Èµé¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Ë²Æì¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤´¤È¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸±ÇÁü¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿§¤ó¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¤ê¿§¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ä¥·¡¼¥ó¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡Ö¥×¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÃå¤¿Çò¤¤¿åÃå¤Ç¤¹¡£À©Éþ¤òÃ¦¤¤¤ÇÇò¤¤¿åÃå»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤Î¤Á¡¢¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ëÀÄ½Õ¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤¬½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²¼Ãå»Ñ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¤ËÉáÃÊ¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èà½÷´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤¬1ÈÖ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê´¶¤¸¤¬½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç(¾Ð)¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
±ö¸«¤Ï±«¤Î¤Á¡¢¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÀÄ½Õ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤ä²Ä°¦¤¤´¶¤¸¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤³Ú¶Ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð±é½ÐÍè¤¿¤é¥¤¥¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¡£¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö½ÐÍè¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤Î¤Á¡¢¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£