Ä¹ÄÍµþ»°¡¢¼ç±é±Ç²è¤ÎÈ¿¶Á¤Ë´î¤Ó¡¡¶á½ê¤Î¿Í¤¬¡Ö¤è¡ª ¤Èµ¤°Â¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÄÍµþ»°¤µ¤ó¤¬15Æü¡¢¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÅ¨¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°ÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢¶¦±é¤Î¹õÂô¤¢¤¹¤«¤µ¤ó¡¢µÈÅÄÂçÈ¬´ÆÆÄ¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÏÂè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ØÅìµþ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¿ÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¡Ù¡¢¤µ¤é¤ËµÈÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡ØºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡Ù¡¢Ä¹ÄÍ¤µ¤ó¤¬¡ØºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¡Ù¤Ëµ±¤¡¢3´§¤ò³ÍÆÀ¡£3·î¤Ë¹á¹Á¤Ç¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØÂè18²ó¥¢¥¸¥¢¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤ÇºîÉÊ¾Þ¡¦´ÆÆÄ¾Þ¡¦¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò´Þ¤à6ÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ±µéÀ¸¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Ê¡×
1·î17Æü¤Î¸ø³«¸å¤Ï½Ð±é¼Ô¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Ä¹ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤¬¡Ø¤è¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¶è°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤è¤¦¤«¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÊý¤«¤é¤â¡Ø¤è¡ª¡Ù¤Èµ¤°Â¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿È¶á¤ÇÈ¿¶Á¤ò¼Â´¶¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1974Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÇÐÍ¥Îò¤ÏÈ¾À¤µª¤È¤Ê¤ëÄ¹ÄÍ¤µ¤ó¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶²ÉÝ¤È´î¤Ó¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¡¢77ºÐ¤Î¸µÂç³Ø¶µ¼ø¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±À¤Âå¤ÎÊý¤«¤é¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ä¹ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¤âÄê´üÅª¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤«¤é¤â¡Øº£²ó¡¢¤ªÁ°¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢Ç®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤ËÄ¹ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£