¥¦¥·¥¯¤¬Ä¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤ÎÉüµ¢¤òÍ½ÁÛ¡ª¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏËãÌô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£1ÆüµÙ¤á¤Ð»à¤ó¤À¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé3ÃÄÂÎ¡ÊWBC¡¢WBA¡¢WBO¡ËÅý°ì²¦¼Ô¡¦¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤¬°úÂà¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØMirror¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¡¢Î¾¼Ô¤Ï2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÂÐ·è¤·¤¿¡£5·î¤Î½éÀï¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÈ½Äê¤Ç¥¦¥·¥¯¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£7¥ö·î¸å¡¢¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¥¦¥·¥¯¤¬È½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾¼Ô¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤Ï¥¦¥·¥¯¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¤Îº£Ç¯1·î¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£°ìÊý¡¢¥¦¥·¥¯¤â¸½Ìò°úÂà¤Þ¤Ç¤¢¤È2»î¹ç¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥½¥ó¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆµÙ¤á¤Ð¡¢Èà¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï10Ç¯¡¢15Ç¯¡¢20Ç¯¡¢25Ç¯¤ÈÄ¹¤¤´ÖÂ³¤±¤ì¤ÐËãÌô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£1Æü¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð»à¤ó¤À¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤À¡£»ä¤ÏËèÆü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»þ¡¹¡¢¥¯¥í¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡×
¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤Ï2022Ç¯4·î¤Î¥Ç¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥ÈÀï¸å¤Ë¤â¸½Ìò¤òÂà¤¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¤¦¤Á¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°úÂàÅ±²ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËºÆ¤Ó¥ê¥ó¥°¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£