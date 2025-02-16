¡ØÉ±µ³»ÎÍÍ¤Î¥Ò¥â¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡¡¥Þ¥·¥å¡¼Ìò¡¦¿ÛË¬Éô½ç°ì¡õ¥¢¥ë¥¦¥£¥óÌò¡¦¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò
¡¡Âè28²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¡ãÂç¾Þ¡ä¼õ¾Þºî¡ØÉ±µ³»ÎÍÍ¤Î¥Ò¥â¡Ù¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Þ¥·¥å¡¼Ìò¤ò¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¢¥¢¥ë¥¦¥£¥óÌò¤ò¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÉ±µ³»ÎÍÍ¤Î¥Ò¥â¡Ù¥¢¥Ë¥á²½µÇ°¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¸¶ºî¡§Çò¶âÆ©¡ÊÅÅ·âÊ¸¸Ë¡¿KADOKAWA´©¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥Þ¥·¥Þ¥µ¥¡¢´ÆÆÄ¡§·§ÌîÀé¿Ò¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀÐ°æµ×Íº¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ÏBLADE¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
³¥¤Èº®ÆÙ¤ÎÌÂµÜÅÔ»Ô¡Ø³¥¿§¤ÎÎÙ¿Í¡Ê¥°¥ì¥¤¡¦¥Í¥¤¥Ð¡¼¡Ë¡Ù¡£
¡¡¿ôÂ¿¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÈºâÊõ¤òÕÔ¤à¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÁ¯Îõ¤ÊÅô¤ê¤Î±Æ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º³²Ãî¤¬Àø¤à¡£¤½¤ó¤ÊÁÝ¤Î¯¤á¤Ëºé¤¯±ø¤ì¤Ê¤¿¼¹È¤Î²Ö¤¬É±µ³»Î¡¦¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¡£²¦¹ñºÆ¶½¤ò»Ö¤·ÈëÊõ¤òµá¤á¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¹¶Î¬¤ÎµÞÀèË¯¡½¡½¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Ë½¸¤ë¸µËÁ¸±¼Ô¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¤Ë¿ô¤¤¤ë³²Ãî¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡»Å»ö¤â¤»¤º·ö²Þ¤â¼å¤¤¹øÈ´¤±¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¾®¸¯¤¤¤ò¼ò¤ÈÇîÂÇ¤ÇÏ²Èñ¤¹¤ë¥¯¥º¡¢¤½¤¦¿Í¤ÏÇÍ¤ë¡£
¡¡¡½¡½¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ï¤³¤Î³¹¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Ï²¶¤Î»ô¤¤¼ç¡Ê¤ª¤Ò¤á¤µ¤Þ¡Ë¤Î³²¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¤À¤«¤é»¦¤¹¡×
¡Ö¤ª¤¤¡¢¤Æ¤á¤§¡ª¡¡¤¿¤À¤Î¹øÈ´¤±¤¸¤ã¡Ä¡Ä¥Ã¡ª¡×
¡ÖÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡£²¶¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê³²Ãî¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢Èà½÷¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¡½¡½Èà¤Ï¼«¤é¤Î¼ê¤ò±ø¤¹¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥·¥å¡¼¡¢¤ªÁ°¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÌ¿¹Ë¤À¡×
¡Ö·¯¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢²¶¤Ï¤³¤Î¼ê¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£¸À¤Ã¤¿¤À¤í¡£²¶¤Ï·¯¤Î¡Ø¥Ò¥â¡Ù¤À¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡½¡½Á´¤Æ¤ÏÉ±µ³»ÎÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡£
¡¡Áª¹Í²ñÁûÁ³¡ª¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¥Î¥Ù¥ë¤Î¿·¶ÃÏ¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¡¢¾×·â¤Î°ÛÀ¤³¦¥Î¥ï¡¼¥ë¡ª
¡Ú²èÁü¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÉ±µ³»ÎÍÍ¤Î¥Ò¥â¡Ù¥¢¥Ë¥á²½µÇ°¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¸¶ºî¡§Çò¶âÆ©¡ÊÅÅ·âÊ¸¸Ë¡¿KADOKAWA´©¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¥Þ¥·¥Þ¥µ¥¡¢´ÆÆÄ¡§·§ÌîÀé¿Ò¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÀÐ°æµ×Íº¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ÏBLADE¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
³¥¤Èº®ÆÙ¤ÎÌÂµÜÅÔ»Ô¡Ø³¥¿§¤ÎÎÙ¿Í¡Ê¥°¥ì¥¤¡¦¥Í¥¤¥Ð¡¼¡Ë¡Ù¡£
¡¡¿ôÂ¿¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÈºâÊõ¤òÕÔ¤à¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÁ¯Îõ¤ÊÅô¤ê¤Î±Æ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º³²Ãî¤¬Àø¤à¡£¤½¤ó¤ÊÁÝ¤Î¯¤á¤Ëºé¤¯±ø¤ì¤Ê¤¿¼¹È¤Î²Ö¤¬É±µ³»Î¡¦¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¡£²¦¹ñºÆ¶½¤ò»Ö¤·ÈëÊõ¤òµá¤á¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¹¶Î¬¤ÎµÞÀèË¯¡½¡½¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Ë½¸¤ë¸µËÁ¸±¼Ô¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¤Ë¿ô¤¤¤ë³²Ãî¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡»Å»ö¤â¤»¤º·ö²Þ¤â¼å¤¤¹øÈ´¤±¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¾®¸¯¤¤¤ò¼ò¤ÈÇîÂÇ¤ÇÏ²Èñ¤¹¤ë¥¯¥º¡¢¤½¤¦¿Í¤ÏÇÍ¤ë¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Ï²¶¤Î»ô¤¤¼ç¡Ê¤ª¤Ò¤á¤µ¤Þ¡Ë¤Î³²¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¤À¤«¤é»¦¤¹¡×
¡Ö¤ª¤¤¡¢¤Æ¤á¤§¡ª¡¡¤¿¤À¤Î¹øÈ´¤±¤¸¤ã¡Ä¡Ä¥Ã¡ª¡×
¡ÖÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡£²¶¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê³²Ãî¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢Èà½÷¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¡½¡½Èà¤Ï¼«¤é¤Î¼ê¤ò±ø¤¹¤³¤È¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥·¥å¡¼¡¢¤ªÁ°¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÌ¿¹Ë¤À¡×
¡Ö·¯¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢²¶¤Ï¤³¤Î¼ê¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£¸À¤Ã¤¿¤À¤í¡£²¶¤Ï·¯¤Î¡Ø¥Ò¥â¡Ù¤À¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡½¡½Á´¤Æ¤ÏÉ±µ³»ÎÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡£
¡¡Áª¹Í²ñÁûÁ³¡ª¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¥Î¥Ù¥ë¤Î¿·¶ÃÏ¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¡¢¾×·â¤Î°ÛÀ¤³¦¥Î¥ï¡¼¥ë¡ª