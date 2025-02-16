ÀôÃ«À±Æà(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷i_rana_ta¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

Snow Man¥é¥¤¥Ö¤Ë­àÌ¼¤ÈÁÄÊì­á¤¬Ë¬¤ì¡Ä

¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºò²ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿­à¤¢¤Î¥É¥é¥Þ­á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÆ½¸·ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¼Ì¿¿¤ÏSnow Man¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤È»ÒÌò¤ÎÀôÃ«À±Æà¤ò¸ø³«¡£3¿Í¤Ï¡¢ºò²Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ìÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤Ç¶¦±é¡£¼ç¿Í¸ø¤Î·î²¬²Æ¤òÌÜ¹õ¡¢·î²¬¤ÎÌ¼¡¦Æî±À³¤¤òÀôÃ«¡¢³¤¤ÎÁÄÊì¡¦Æî±À¼ë²»¤òÂçÃÝ¤¬±é¤¸¤¿¡£

(º¸¤«¤é)ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢ÀôÃ«À±Æà¡¢ÌÜ¹õÏ¡
(ÂçÃÝ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷shinobu717_official¤è¤ê)

¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTVstation¥É¥é¥ÞÂç¾Þ2024¡×¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤ÈÀôÃ«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤È¿·¿Í¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Snow Man¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö»ä¤ÈÀ±Æà¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤º¡¼¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¿ÈÂÎÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö(±¦)¤ÈÀôÃ«À±Æà
(ÂçÃÝ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷shinobu717_official¤è¤ê)
ºò²Æ·î9¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤¬ÂçÈ¿¶Á

¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡ÄÎÞ¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«»÷¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿åµ¨¤â¤ª¶õ¤«¤é¸«¤Æ¤ë¤è¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£


 