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¡ãVerde/ ONEMAN LIVEàThe Eclipseá¡ä
OPEN 17:00/START 17:30
[Member]
Gt:Í¥²ð(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Ba:à¢(ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Dr.KEN'ICHI
[Guest guitarist]
Gt.¸×(ALICE NINE.)
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2/15(⼟) 21:00¡Á3/2(⽇) 23:59
Verde/ OFFICIAL FANCLUB ¡ÉRoom Evergreen¡É
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