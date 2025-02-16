¡Ö¿©Èñ¤òÀáÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬Çã¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë5¤Ä¤Î¤â¤Î¡£³ä°ú¥·¡¼¥ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤!?
À¸³è¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£ÆÃ¤Ë¿©ÎÁÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢1000ÉÊÌÜ°Ê¾å¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë·î¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊª²Á¹â¤Ç¿©Èñ¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿©Èñ¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¿©Èñ¤¬¹â¤¤²È¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇã¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¤Ï¿©Èñ¤ò¥°¥Ã¤ÈÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿©Èñ¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Çã¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¿©Èñ¤¬¸º¤ëÇã¤¤Êª¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÊ¬¡¢³ä¹â¤Ê¤Î¤¬¸½¾õ¡£ÉÑÈË¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿©Èñ¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Èñ¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤ÏÍøÍÑÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌµ¿ô¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò´ÊÃ±¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¶á¤¤Ì£¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¡¢¡È¤ï¤¬²ÈÎ®¡É¤ÎÌ£¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ°Ê³°¤Ç¤âÎäÅà¿©ÉÊ¤òÆü¾ï»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÓÏ¹¥ÉÊ¤ÏÇã¤¦ÎÌ¤ä¶â³Û¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª²Û»ÒÎà¤¬¥«¥´¤ËÆþ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¤ª²Û»ÒÎà¤Ï1¸Ä¤À¤±¤È¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿©Èñ¤¬¸º¤é¤Ê¤¤²ÈÄí¤ÎÇã¤¤Êª¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢·×²èÅª¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³ä°ú¥·¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¶É¾ÃÈñ´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£³ä°ú¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦½µ¤´¤È¤ËÍ½»»¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë
¡¦¤ªÅ¹¤Ç¤Ï·è¤á¤¿¶â³Û°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï·è¤á¤¿¤â¤Î°Ê³°¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
º£¤Þ¤Ç²¿µ¤¤Ê¤¯Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿©Èñ¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:ÌðÌî ¤¤¯¤Î¡ÊÀáÌó¡¦²È»ö¡¦100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊª²Á¹â¤Ç¿©Èñ¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿©Èñ¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¿©Èñ¤¬¹â¤¤²È¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇã¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¤Ï¿©Èñ¤ò¥°¥Ã¤ÈÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿©Èñ¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Çã¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¿©Èñ¤¬¸º¤ëÇã¤¤Êª¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥¥á¥Ë¥å¡¼¤´¤È¤Î¥ì¥È¥ë¥ÈÄ´Ì£ÎÁº½Åü¤ä±ö¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ°Ê³°¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ï´ÊÃ±¤ËÎÁÍý¤¬´°À®¤¹¤ë¡Ö¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥¦¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¡×¤¬ËÉÙ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤ÏÀÄÜ¥Æùå¯¡¢¿ÝÆÚ¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¤Ê¤É¡£¿©ºà¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊØÍø¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÊ¬¡¢³ä¹â¤Ê¤Î¤¬¸½¾õ¡£ÉÑÈË¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿©Èñ¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Èñ¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤ÏÍøÍÑÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌµ¿ô¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò´ÊÃ±¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¶á¤¤Ì£¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¡¢¡È¤ï¤¬²ÈÎ®¡É¤ÎÌ£¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2¡¥Ä´Íý¤µ¤ì¤¿ÎäÅà¿©ÉÊÎäÅàµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÎäÅà¿©ÉÊ¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Ä´Íý¤Ç²¼½èÍý¤À¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîºÚ¤Ê¤ÉÀ¸Á¯ÉÊ¤è¤ê³ä°Â¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´ÍýºÑ¤ß¤ÇÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¤«¤ºÎà¤ä¼ç¿©¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê³ä¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ°Ê³°¤Ç¤âÎäÅà¿©ÉÊ¤òÆü¾ï»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
3¡¥²Û»ÒÎà¤Ê¤É¤ÎÓÏ¹¥ÉÊ¿©Èñ¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö°Ê³°¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¤ª²Û»ÒÎà¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤É¡¢Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥«¥´¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÓÏ¹¥ÉÊ¤ÏÇã¤¦ÎÌ¤ä¶â³Û¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª²Û»ÒÎà¤¬¥«¥´¤ËÆþ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¤ª²Û»ÒÎà¤Ï1¸Ä¤À¤±¤È¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
4¡¥¹âµé¿©ºà¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤âÉý¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇËè²óÃÍÃÊ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥Æù¤Ê¤É¤Î¹âµé¿©ºà¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿©Èñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹âµé¿©ºà¤Ï1¥«·î¤ËÇã¤¦¿ô¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5¡¥³ä°ú¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¿©ºà¾ÃÈñ´ü¸Â¤ä¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤ÈÅ½¤é¤ì¤ë³ä°ú¥·¡¼¥ë¡£10¡ó°ú¤¤ä20¡ó°ú¤¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ¾³Û¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ä°ú¥·¡¼¥ë¤Ï¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¿©Èñ¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿©Èñ¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿©Èñ¤¬¸º¤é¤Ê¤¤²ÈÄí¤ÎÇã¤¤Êª¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢·×²èÅª¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³ä°ú¥·¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¶É¾ÃÈñ´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£³ä°ú¥·¡¼¥ë¤Ë¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿©Èñ¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡¦¤Þ¤ºËè·î¤Î¿©Èñ¤ò·è¤á¤ë
¡¦½µ¤´¤È¤ËÍ½»»¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë
¡¦¤ªÅ¹¤Ç¤Ï·è¤á¤¿¶â³Û°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï·è¤á¤¿¤â¤Î°Ê³°¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
º£¤Þ¤Ç²¿µ¤¤Ê¤¯Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿©Èñ¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:ÌðÌî ¤¤¯¤Î¡ÊÀáÌó¡¦²È»ö¡¦100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¥¬¥¤¥É¡Ë)