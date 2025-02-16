¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿µé¡©¡È¿À¥¥é¡¼¥Ñ¥¹¡É¤Ç¼¯Åç¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤¿½Ö´Ö¡Ö¶Ë¾å¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÊø¤·¡×¾ÅÆîMF¡¦¾®ÌîÀ¥¹¯²ð¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì 1¡Ý0 ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ê2·î15Æü¡¿¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿×Ç×Ê¤Î¡Ö¿À¥¥é¡¼¥Ñ¥¹¡×
¡¡±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎMF¾®ÌîÀ¥¹¯²ð¤¬½Ð¤·¤¿¶Ë¾å¤Î¥¥é¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬SNS¾å¤ÇÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¾ÅÆî¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤Î17Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£ÃæÈ×¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î²£¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¾®ÌîÀ¥¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¼ó¤ò¿¶¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°Êý¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¥Ã¥¯¤ÇÁ°Êý¤ØÁê¼ê¤Î¼éÈ÷ÌÖ¤òÀÚ¤êÎö¤¯¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎMFÆ£°æÃÒÌé¤¬È¿±þ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óºÝ¤«¤é±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Ãæ±û¤ÇFWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ø¤È·Ò¤²¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï¼¯Åç¤ÎDF´ØÀî°êËü¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼Â¶·¤Î²¼ÅÄ¹±¹¬»á¤Ï¡Ö¾®ÌîÀ¥¤Î¥¥é¡¼¥Ñ¥¹¡ªÊø¤·¤Þ¤·¤¿¾ÅÆî¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢²òÀâ¤Î¿å¾Âµ®»Ë»á¤Ï¡Ö´°àú¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÆ£°æ¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤È¾®ÌîÀ¥¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿°ìËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¾®ÌîÀ¥¤¨¤°¾Ð¡¡¥Ç¥³¤È¤«¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ä¤ó¡×¡ÖÅ·ºÍ¤ä¤Ê¡×¡Ö¿À¥Ñ¥¹¡×¡Ö¾®ÌîÀ¥Î®ÀÐ¤À¤è¡£¤³¤ó¤ÊÊø¤·¤¢¤ó¤Þ¸«¤Í¤§¤¾¡×¡Ö¥Ñ¥¹¶Ë¾å¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤á¤§¡×¡Ö¾®ÌîÀ¥¤Î¥Ñ¥¹¤âÆ£°æ¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï²ø²æ¤Ëµã¤¡¢ËþÂ¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿31ºÐ¤Î¾®ÌîÀ¥¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¾ÅÆî¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï¡¢64Ê¬¤ËFWÊ¡ÅÄæÆÀ¸¤¬¸«»ö¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢¾ÅÆî¤¬¼¯Åç¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£³«ËëÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë