立花日菜の4thシングル「Dear My Soleil」が、5月28日に発売されることが決定した。本作は、4月放送開始予定のTVアニメ『男女の友情は成立する?(いや、しないっ!!)』のエンディング主題歌に起用されている。あわせてアーティスト写真や法人別オリジナル特典情報が公開、初回限定盤・通常盤の予約受付も開始された。初回限定盤には表題曲のミュージックビデオに加え、メイキングビデオも収録したBlu-rayが封入される。

4thシングル「Dear My Soleil」



2025年5月28日(水)発売・初回限定盤(CD+Blu-ray):PCCG-02435 2,420円(税込)https://lnk.to/PCCG-02435・通常盤(CD only):PCCG-02436 1,540円(税込)https://lnk.to/PCCG-02436・CD収録内容M1,Dear my SoleilTVアニメ『男女の友情は成立する?(いや、しないっ!!)』ED主題歌作詞・作曲:草野華余子 編曲:やしきんM2,未定作詞:未定 作曲・編曲:未定M3, Dear my Soleil(TV size ver.)M4, Dear my Soleil(Instrumental)M5,未定CW(Instrumental)・初回限定盤Blu-ray内容「Dear my Soleil」Music Video+Making Videoリリースイベント情報https://tachibanahina.com/news/?p=295