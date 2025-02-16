¡ÚËÉÈÈÂÐºö¡Û¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¥½¡¼¥é¡¼¼°¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¡¢¤Ò¤È·î»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤ÉÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌµ¤¤
¡ã&GPÊÔ½¸Éô°÷¤¬Çã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡ä
ºÇ¶á¤Ê¤Ë¤«¤ÈÊªÁû¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÉÈÈÂÐºö¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ÅÄ¼Ë¤Î¸Å¤¤°ì¸®²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤â¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¡¡¤È¤Ï»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤ä¤é¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Ü¥ä¥Ü¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÆÏ¤¤¤¿²óÍ÷ÈÄ¡£Û©¤¯¡È¤Þ¤º¤Ï¸÷¤È²»¤ÇËÉÈÈÂÐºö¡É¤é¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¡ÖLSL-SBTN-800¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§6180±ß¡Ë¡×¤ò¤Ò¤È¤Þ¤º¥Ý¥Á¥Ã¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤À¤ï¤ê¥¼¥í¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Î¤È¤³¤íËþÂ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤¸¤ã¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»È¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦³«Éõ»þ¤Î°õ¾Ý¤òÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È·î»È¤Ã¤Æº£¤Î¤È¤³¤íÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹¹¤Ë¸À¤¨¤Ð¼è¤êÉÕ¤±ÊýË¡¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¡¢Æ³Æþ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬¹¥°õ¾Ý¡£
¢£¥¯¥é¥ó¥×¼°¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¾ì½ê¤ËÇº¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¡ý
¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤ó¤À¡©¡¡ÊÉ¤Ë¥Ó¥¹»ß¤á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¥¯¥é¥ó¥×¼°¤Ç¡¢Ãì¤Ê¤É¤Ë¶´¤ó¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÄÂÂß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ý¤Á²È¤Ç¤â¼«Âð¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ë¤Î¤ÏØß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¸í»»¡£
Æ±Éõ¤ÎL»ú¶â¶ñ¤ò¥½¡¼¥é¡¼¥é¥¤¥ÈËÜÂÎ¤Ëº¹¤·¹þ¤ß¡¢Ãì¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ë¥¯¥é¥ó¥×¤Î¼õ¤±ÉôÊ¬¤òÄÌ¤·¡¢Ä³¥Í¥¸¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±ÀßÃÖ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î¹©¶ñ¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤é¤¹¤°¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤Ç¤¹¡£¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ëÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¸ÇÄê¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤éÊÉ¤Ë¥Ù¥¿ÂÇ¤Á¤Ç¤âÎÉ¤·¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Ãì¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÌÚºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤âÎÉ¤·¡£
¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤Ç¥¯¥é¥ó¥×¼°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡¢¡ÖLSL-SBTN-800¡×¤À¤±¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¡È¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡É¤È¤Ï¤·¤ã¤¤¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤¬¡©
¢£Ä¹¤á¤Î5mÇÛÀþ¤ÇÆüÅö¤¿¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥êÀßÃÖ
¢¥¼è¤êÉÕ¤±¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¸¼´Ø¤«¤éÂÀÍÛ¤¬ÎÉ¤¯Åö¤¿¤ë¾ì½ê¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¥³¡¼¥É¤¬Ä¹¤¤¤Î¤ÇÍ¾Íµ
¥½¡¼¥é¡¼¼°¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤¤¤«¤ËÂÀÍÛ¸÷¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÀßÃÖ¤¬¤É¤ì¤Û¤É´ÊÃ±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¾ì½ê¤Ë¥Ñ¥Í¥ë¤òÃÖ¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¤È²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤È¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤Ê¤°ÇÛÀþ¤¬5m¤ÈÄ¹¤á¤Î¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤òÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤¸¼´Ø¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÄ¹¤¤¥³¡¼¥É¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆü¤ÎÅö¤¿¤ë¾ì½ê¤Ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²æ¤¬²È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¼þ°Ï¤Î·úÊª¤Ê¤É¤Ç¥é¥¤¥È¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤¬°Å¤¤¡Ä¡É¤È¤¤¤¦¤ªÂð¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¥¤·¤Ã¤«¤êÈ¯ÅÅ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤Î³ÑÅÙ¤¬½ÅÍ×¡£µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼èÀâ¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÀÍÛ¸÷¤¬Ä¾³Ñ¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Þ¥¹¥È¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Î¼ó¤¬ÃÊ³¬Åª¤ËÀÞ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤â¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¹¥Þ¥ÛÏ¢·È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬µÕ¤Ë¥¤¥¤
¢¥¾ïÅô¡¦ËÉÈÈ¡¦µ¢Âð¤Î3¼ïÎà¤«¤é¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ù¤ë
ºÇ¶á¤Î²ÈÅÅ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¥â¥Î¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖLSL-SBTN-800¡×¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦µ¡Ç½¤Ï¥¼¥í¤Ç¡¢ËÜÂÎ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤¹¤³¤È¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤éÃ¯¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¢¥ËÜÂÎ²¼Éô¤«¤éÌÀ¤ë¤µÀßÄê¤âÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£¥¢¥×¥êÁàºî¤¸¤ã¤Ê¤¯ÊªÍý¥¡¼¤Ã¤Æ¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤¬¤Ê¤¯ÎÉ¤¤
¼ç¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¥â¡¼¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¡Ê¾ïÅô¡¦ËÉÈÈ¡¦µ¢Âð¡Ë¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤µÀßÄê¡Ê¶¯¡¦¼å¡Ë¡¢ÅÀÅô»þ´Ö¡Ê5ÉÃ¤«¤é5Ê¬¡Ë¤Î3¤Ä¡£¡ÈÂçÂÎ¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¡ª¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊªÍý¥¡¼¤ÇÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥ÅÀÅô»þ´Ö¤ÎÀßÄê¤â5ÉÃ¤«¤é5Ê¬¤Î´Ö¤ÇÊÑ¹¹²ÄÇ½
Â¾¤Ë¤â¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¿±þ¤¹¤ë¸þ¤¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥»¥ó¥µ¡¼ÉôÊ¬¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤À¤±¡£¡È¸¼´ØÂ¦¤Î¿Í¤ÎÆ°¤¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¡¢¡ÈÎÙ¤Î²È¤Î¿Í¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡É¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÊªÍýÅª¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¥»¥ó¥µ¡¼ÉôÊ¬¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢È¿±þ¤¹¤ëÈÏ°Ï¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡£¥«¥Ã¥¿¡¼¤ä¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ»È¤¦
¥¹¥Þ¥Û¤ÇÀßÄê¤¹¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ã¤Æ¡¢°ìÅÙÀßÄê¤ò¤·¤¿¤é¤½¤¦ÉÑÈË¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¡È¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¤¡¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎËÜÂÎÁàºî¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤âºÑ¤à¤Î¤¬ÃÏÌ£¤Ë´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£2Åô¤À¤«¤é¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò¾È¤é¤»¤Æ¤è¤ê°Â¿´
¢¥2Åô¤Î¥é¥¤¥È¤Ï¼ê¤ÇÆ°¤«¤»¤ë¡£¥¬¥Á¥¬¥Á²»¤¬¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤¹
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï1Åô¼°¤Î¥â¥Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÁª¤ó¤À¡ÖLSL-SBTN-800¡×¤Ï2Åô¼°¡£400lm¤Î¥é¥¤¥È¤¬2¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾È¤é¤¹Êý¸þ¤È³ÑÅÙ¤ÎÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¡£²æ¤¬²È¤ÏÅÄ¼Ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Äí¤¬¹¤á¡£¸¼´Ø¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯¾È¤é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2Åô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦Êý¸þ¤ò¾È¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤ªÎÙ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸÷¤òÅö¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ºÇÂç¸Â³ÑÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¡É¶¯¡É¥â¡¼¥É¤ÎÍÍ»Ò¡£¼þÊÕ´Þ¤á¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤»¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢400lm¡ß2Åô¤Ê¤Î¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Ò¤È·î¤Ï¡È¶¯¡É¡¦¡ÈËÉÈÈ¡É¥â¡¼¥É¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÅÅÃÓÀÚ¤ì¤ÇÈ¿±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌÀ¤ë¤µ¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡È¼å¡É¥â¡¼¥É¤Ç¤â½½Ê¬ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¹¤®¤Æ¤â¤ªÎÙ¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤·¡Ä¡£
¢¥¡É¼å¡É¥â¡¼¥É¤ÎÍÍ»Ò¡£ÈÏ°Ï¤Ï¶¹¤Þ¤ë¤¬¤½¤ì¤Ç¤â½½Ê¬´é¤ò¾È¤é¤»¤ëÌÀ¤ë¤µ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÈËÉÈÈ¡É¥â¡¼¥É¤ËÀßÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÅÀÅôÀßÄê»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÌÇ¤·¤Æ¡È°Ò³Å¡É¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¤Î¤ÇÌµ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤¡¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤òÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏÀµÄ¾ÈùÌ¯¤«¤â¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬·üÇ°»ö¹à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀßÃÖ´Ä¶¤Ë¤è¤ëÅÅÃÓ»ý¤Á¤Î°ã¤¤¡£²æ¤¬²È¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÀÅô¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÅÅÃÓÀÚ¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Î²ÄÇ½À¤â¡£¿ÍÄÌ¤ê¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç°¤·¤«¤é¤º¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿»³¸ý·ò°í¡Ê&GP¡Ë¡ä
»³¸ý·ò°í¡Ã¥¥ã¥ó¥×¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÈÆ°²èÃ´Åö¡£2Ç¯È¾¤Û¤É¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤Æ¡¢²ó¤ê²ó¤Ã¤Æ&GPÊÔ½¸Éô½êÂ°¡£¡È¥¥ã¥ó¥×¤Î²¿¤Ç¤â²°¡É¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Æ°²èÀ½ºî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¥´¥ë¥Õ¤ÎÆ°²è´ë²è¤Ç¥ï¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ½¤¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¤ª²È»þ´Ö¤òÃÈ¤«¤¯²÷Å¬¤Ë¡ª ¥¢¥¤¥Ç¥¢µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤Ã¤¿¤«¥¬¥¸¥§¥Ã¥È9Áª
¢¡ÀáÅÅ¤Ë¤â¡ý¡ª ´¨¤¤Åß¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ëÃÈË¼¤¤¤é¤º¤ÎºÇ¶¯¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢9Áª
¢¡¥â¥ó¥Ù¥ë¤Î¡Ö¥À¥¦¥óÆþ¤êÈ¾Å»¡×¤Ï¡ÈÃÈË¼·ù¤¤¡õÀáÌóÇÉ¡É¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦