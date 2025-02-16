±½¤Î¥ä¥ó¥Ç¥ì¥«¥Õ¥§¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¯Ì¡²è¡ªÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤ÎÍò¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜºî¡Ö¥ä¥ó¥Ç¥ì¥«¥Õ¥§¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤òÆÉ¤à
¡Ö¥ä¥ó¥Ç¥ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÖÉÂ¤à¡×¡ß¡Ö¥Ç¥ì¡×¤Î2¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤ò°¦¤¹¤ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¶¸µ¤Åª¤Ê¤Û¤É¤Î°¦¾ð¤òÊú¤¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶§¹Ô¤ËÁö¤ë·¹¸þ¤Î¿Í¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤À¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ç¤â¥ä¥ó¥Ç¥ì¤Ë¶á¤¤¿Í¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥ä¥ó¥Ç¥ì¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡È¥ä¥ó¥Ç¥ì¹¥¤¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥Õ¥§¤¬ÉñÂæ¤À¡£
¢£°ÛÊªº®Æþ¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍê¤à¤È¡Ä¡£¤ª»®¤ËÌôÊª¡¦Ãí¼Í´ï¤¬¡Ä!?ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼ê¾û¤ò¤«¤±¤ì¤ë!?
ºîÉÊÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ä¥ó¥Ç¥ì¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥ä¥ó¥Ç¥ìÆÃÍ¤Î¶¸µ¤Åª¤Ê°¦¾ðÉ½¸½¤ò¡¢°ÂÁ´¤«¤Äµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥«¥Õ¥§¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤Ò¤Î¤ß¤ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ä¥ó¥Ç¥ì¥«¥Õ¥§¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¼ñÌ£¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥ä¥ó¥Ç¥ì¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÈ¯»¶¤·¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2021Ç¯6·î¤Îpixiv¥³¥ß¥Ã¥¯·îÎã¾Þ¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é±¿¤è¤¯¾¦¶ÈÏ¢ºÜ¤Ø¤ÈÏÃ¤¬±¿¤Ó¡¢Ã±¹ÔËÜ²½¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥ä¥ó¥Ç¥ì¹¥¤¤Ê¤Ò¤Î¤ß¤ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥ä¥ó¥Ç¥ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤À¤í¤¦¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ë¥ä¥ó¥Ç¥ì¤ÎºÇ¹â¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ä¥ó¥Ç¥ì¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î½á¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¥ä¥ó¥Ç¥ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥ä¥ó¥Ç¥ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¼¡¡¹¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë¡ªÅ¹°÷¤¿¤Á¤¬¹ª¤ß¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¥¹¥ê¥ë´¶¤È¡¢°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë°ìÅÓ¤Ê°¦¾ð¡Ä¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥ä¥ó¥Ç¥ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤À¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤Ò¤Î¤ß¤ä(@ominomiya3)¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹