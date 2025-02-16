B¡õZAI°ðÍÕÄÌÍÛ¡ÖÌ´¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤«¤Ê¤¨¤ë½Ö´Ö¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
STARTO ENTERTAINMENT¤Ï16Æü¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÆÊÔ¤ò¹Ô¤¤¡¢3¤Ä¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡¡Èþ¡¡¾¯Ç¯¡¢HiHi Jets¡¢7 MEN¡¡»ø¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
B¡õZAI¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë°ðÍÕÄÌÍÛ¡Ê19¡á¸µ¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡Ë¤¬Æ±Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
°ðÍÕ¤Ï¡¢Æþ½ê¤·¤Æ¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Ç¤ÎÌó6Ç¯´Ö¤ò¡ÖËÍ¤ò°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ê´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿Í×ÁÇ¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡ÖÀèÇÚÊý¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¿§¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î8¿Í¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¿§¤òÃµ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤È¤¹¤Æ¤¤Ê·Ê¿§¤òÉÁ¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤ÎÄø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤·Â³¤±¡¢Ì´¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤«¤Ê¤¨¤ë½Ö´Ö¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¢¡°ðÍÕÄÌÍÛ¡Ê¤¤¤Ê¤Ð¡¦¤ß¤Á¤Ï¤ë¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë10·î19Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£18Ç¯Æþ½ê¡£