¡ãµÁÎ¾¿Æ¡¢¼«¸ÊÃæ¤¹¤®¡ª¡ä¥²¥Ã¡ª±¿Æ°²ñ¤ËÍè¤ë¤Î¡©ÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¤é¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡ÚÂè7ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥µ¥Á¥ß¡¢30Âå¡Ë¤ÏÉ×¡Ê¥³¥¦¥¿¡¢30Âå¡Ë¤ÈÂ©»Ò¡Ê¥ì¥ó¡¢4ºÐ¡Ë¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£µÁ¼Â²È¡¢¼Â²È¤È¤â¤Ë¼Ö¤Ç30Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤Î¿Æ¤È¤â·î1¡Á3²ó²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¤ÏµÁÊì¡Ê¥·¥ª¥ê¡¢60Âå¡Ë¤ÈµÁÉã¡Ê¥Ò¥í¥·¡¢60Âå¡Ë¤è¤ê¤â»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë²û¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µÁÊì¤«¤é¡Ö¥ì¥ó¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë²û¤«¤»¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÎ¾¿Æ¤Î¾¡¼ê¤µ¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤É×¤Ë¥¤¥éÎ©¤Ã¤¿»ä¡£É×¤Ø¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤¬¼«Ê¬¤¿¤ÁÃæ¿´¤Ç¥ì¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌäÂê¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¼°¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»ä¤¬¼Â²È¤Ë¥ì¥ó¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ð¤¢¤Ð¤È¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤Í¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤ªÎ±¼éÈÖ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢¥ì¥ó¤¯¤ó¤¬¥Ø¥ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤è¡×¡Ö¥Ø¥ó¤Ê¡©¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤¸¤¤¤¸¤È¤Ð¤¢¤Ð¤Ë¤Ï±¿Æ°²ñ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©
»ä¤ÏÊì¤Ë¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤ÁÃæ¿´¡×¤È¤¿¤Þ¤Ë¥°¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÈºÙ¤«¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢É×ÉØ¤ÎÌäÂê¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤«¤é¸À¤¦¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Êì¤¬¥ì¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤Î¾õ¶·¤ä¤³¤ÎÁ°¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤Î´Ø·¸¤ÏºÇ°¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢É×¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é±¿Æ°²ñ¤ÎÆü¤ò¥ì¥ó¤Î¥¤¥ä¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¸ÀÆ°¤«¤é¥ì¥ó¤ò¼é¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬µÁÎ¾¿Æ¤Ë±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï»ä1¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿Æ°²ñ¤Ç¤ÏÉ×¤È»ä¤ÎÊì¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÄÍÅÄË¨
·ëº§¼°¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»ä¤¬¼Â²È¤Ë¥ì¥ó¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ð¤¢¤Ð¤È¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤Í¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤ªÎ±¼éÈÖ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢¥ì¥ó¤¯¤ó¤¬¥Ø¥ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤è¡×¡Ö¥Ø¥ó¤Ê¡©¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤¸¤¤¤¸¤È¤Ð¤¢¤Ð¤Ë¤Ï±¿Æ°²ñ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©
»ä¤ÏÊì¤Ë¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤ÁÃæ¿´¡×¤È¤¿¤Þ¤Ë¥°¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÈºÙ¤«¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢É×ÉØ¤ÎÌäÂê¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤«¤é¸À¤¦¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Êì¤¬¥ì¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤Î¾õ¶·¤ä¤³¤ÎÁ°¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤Î´Ø·¸¤ÏºÇ°¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢É×¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é±¿Æ°²ñ¤ÎÆü¤ò¥ì¥ó¤Î¥¤¥ä¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¸ÀÆ°¤«¤é¥ì¥ó¤ò¼é¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬µÁÎ¾¿Æ¤Ë±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï»ä1¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿Æ°²ñ¤Ç¤ÏÉ×¤È»ä¤ÎÊì¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÄÍÅÄË¨